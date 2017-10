„Ne veţi omorî!“

Atentatorii din 11 septembrie, aduși în fața justiției americane

„Ne veți omorî!“

Ştire online publicată Luni, 07 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cei cinci islamiști acuzați de organizarea atentatelor din 11 septembrie 2001, inclusiv Khaled Sheikh Mohammed, au fost aduși la sediul instanței din Guantanamo, unde urmează să fie puși oficial sub acuzare.Khalid Sheikh Mohammed și alți patru bărbați suspectați de organizarea atentatelor din 11 septembrie 2001 urmează să fie puși sub acuzare de un tribunal militar de la Guantanamo Bay.Precedenta inițiativă de punere sub acuzare a fost blocată, în urmă cu trei ani, când președintele Barack Obama a încercat să închidă centrul de detenție de la Guantanamo.Eforturile Administrației Obama de a-l judeca pe Khaled Sheikh Mohammed într-o instanță federală din New York au fost blocate de opoziția republicană, astfel că procesul teroristului se va desfășura tot la Guantanamo Bay, cum era prevăzut inițial.Organizatorul atentatelor de la 11 septembrie 2001, Khaled Sheikh Mohammed, alături de Waleed bin Attash, Ramzi ben Al-Shaiba, Ali Abd al-Aziz Ali și Mustafa Ahmad al-Hawsawi urmează să fie judecați în cadrul aceluiași proces.Ei sunt acuzați de organizarea atentatelor de la New York, Washington DC și Pennsylvania, în care au murit 2.976 de oameni.v v vUnul dintre cei cinci acuzați de atentatele de la 11 septembrie aduși în fața unui tribunal militar la Guantanamo a strigat, sâmbătă, la audiere „Ne veți omorî”, rupând tăcerea pe care cei cinci și-o impuseseră în mod deliberat.„Poate că nu ne veți mai vedea, fiind vorba despre felul în care suntem tratați”, a spus yemenitul Ramzi ben al-Shaiba judecătorului militar James Pohl, înainte de a adăuga: „Ne veți omorî și veți spune că ne-am sinucis”.Cu puțin timp înainte, David Nevin, avocatul presupusului conducător al atentatelor Khaled Sheikh Mohammed, a anunțat că acesta probabil nu se va exprima în timpul audierii, deoarece el este „profund îngrijorat de echitatea acestei proceduri”.Sâmbătă dimineață, cei cinci acuzați au păstrat tăcerea, pentru a-și demonstra nemulțumirea.