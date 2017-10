Ne părăsesc marii artişti! DOLIU ÎN LUMEA MUZICII

Ne părăsesc marii artiști! DOLIU ÎN LUMEA MUZICII

Ştire online publicată Marţi, 07 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa al cărei lider a fost Sonny Geraci s-a remarcat grație hitului „Time Won’t Let Me”. The Outsiders a mai avut încă trei cântece intrate în Top 40 de-a lungul carierei lor.După desființarea trupei, Sonny Geraci a mai cântat în câteva banduri, Climax, The Grass Roots, iar în 2007 a susținut un turneu sub denumirea Sonny Geraci and The Outsiders.