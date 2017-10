Năvodari, oraşul care a spus „NU“ chiriei

Năvodari, orașul care a spus „NU“ chiriei

După un război ipotetic în care americanii ar ocupa minunata noastră land of choice, orașul Năvodari ar ajunge, în mai puțin de 12 luni, un fel de New Jersey de România. Parcă și văd exodul de yankee spre nordul litoralului, în zona de coastă liniștită de după stațiunea Mamaia. Personal, dacă aș avea acum vreo 60.000 euro, mi-aș cumpăra imediat apartament în Năvodari și mașină. Un apartament cu două camere, de 54 metri pătrați, mobilat și utilat, costă 46.000 euro. După ce te confrunți cu prețurile din Constanța, sistemul de referință, primești o lovitură puternică în plex, la vederea unor prețuri atât de mici. În prezent, piața imobiliară din Năvodari este în creștere. „Față de primele două luni din 2009 au început să apară clienți interesați. Se merge foarte mult pe extreme: se vând apartamente ieftine sau de lux. Zona de mijloc a pieței este blocată aproape complet”, spune Marian Rotea, de la agenția imobiliară Air Company din Năvodari, colaborator al portalului www.TopEstate.ro. În aceste condiții, prețurile de pe piață variază puternic, pornind de la 17.500 euro pentru o garsonieră și ajungând până la 220.000 euro pentru un apartament de lux cu trei camere, în zona Mamaia Nord. „Se caută garsonierele la mansardă, în valoare de 17.500 – 19.000 euro, apartamentele cu două camere de 25.000 – 28.000 euro. În această perioadă nu percepem comision de agenție pentru unele apartamente, pentru că avem un parteneriat cu firma care le-a construit”, mai spune Marian Rotea. Singura problemă în Năvodari este lipsa ofertelor de închiriere. Agenții imobiliari se bazează mai mult pe vânzări, în special în perioada de vară, trendul fiind orientat spre apartamentele de vacanță. „Nu avem nicio ofertă de închiriere. Pot să vină și 7 – 8 persoane pe zi să caute… nu avem ce să le oferim. În secunda în care primim o ofertă, se găsește aproape instantaneu un client”, explică reprezentantul Air Company. Aerul de New Jersey în devenire a început să atragă și foarte mulți străini, care își cumpără apartamente în zonă, spun agenții imobiliari. „Acum orașul este asfaltat, are zone verzi, este atractiv pentru românii și străinii care vor un apartament de vacanță pe litoralul Mării Negre”, mai spune Marian Rotea. Diferența majoră între New Jersey și Năvodari ar fi drumul spre orașul cel mare, fie New York, fie Constanța. La noi nu ai avea probleme trei sferturi de an, însă când vine vara și stațiunea Mamaia se umple de cocalari de trafic și turiști transpirați, lucrurile se schimbă. Singura alternativă rămâne ruta ocolitoare prin Ovidiu, destul de neconfortabilă. Citiți, că nu e glumă! Odată cu criza, prețurile au scăzut puternic în Năvodari, chiar și cu 50% (la prețul în euro). În fapt, scăderea este mai mică, dacă luăm în calcul și aprecierea puternică a monedei europene. Iată cam ce poți găsi, la numai 15 kilometri de Constanța: # Apartament cu două camere, la mansardă, decomandat, 38 metri pătrați, finisat complet, izolație termică interioară și exterioară, tâmplărie PVC, gresie, faianță, parchet laminat, instalații noi, centrală proprie pe gaz – 28.000 euro (comision 0% la agenție) # Apartament cu trei camere, în blocuri noi din Mamaia Nord, 83 metri pătrați, finisat complet, gresie, faianță, gaze, canalizare, loc de parcare, vedere la mare – 58.000 euro # Apartament cu trei camere, confort maxim, 90 metri pătrați, etaj 7/7, două grupuri sanitare, gresie, faianță, parchet, ușă metalică, îmbunătățiri – 45.000 euro # Apartament cu două camere în Mamaia Nord, 83 metri pătrați, finisat complet, bloc nou, izolat termic, gaze, parcare, mobilat și utilat – 63.500 euro # Garsonieră în Năvodari, 30 metri pătrați, îmbunătățiri, ușă metalică – 23.000 euro # Garsonieră la mansardă, în zona Sud a orașului, 25 metri pătrați, hol, baie, bucătărie, dormitor, gresie, faianță, parchet laminat, izolație termică, instalații noi, centrală proprie pe gaz și calorifere noi – 20.000 euro