Năvodărenii asistă la războiul politic PD vs PSD+PNL

Sub deviza „Prima alianță la nivel național PSD - PNL“, administrația locală din Năvodari se războiește pe banii și nervii cetățenilor. Dacă primarul Tudorel Calapod și cei șase consilieri locali PD și PLD amenință cu plângere penală împotriva consilierilor PSD și PNL și a prefectului Dănuț Culețu, tabăra liberalilor și a social-democraților susține că va bloca activitatea Consiliului Local Năvodari până la alegeri, dacă noii veniți în rândurile administrației năvodărene nu vor fi învestiți în funcții. Scandalul între cele două tabere din consiliul local Năvodari se dă în jurul unor hotărâri referitoare la încetarea mandatelor unor consilieri și învestirea în funcții a altora, potrivit algoritmului politic. Primarul Tudorel Calapod acuză de încălcarea legii atât pe consilierii locali PSD și PNL care au aprobat respectivele proiecte, dar și pe angajații Prefecturii Constanța, inclusiv pe prefectul Dănuț Culețu, aceștia din urmă dând aviz de legalitate pe respectivele hotărâri. În cadrul unei conferințe de presă, Calapod a declarat ieri că la Năvodari se poate vorbi de două administrații locale, una recunoscută de tabăra PD - PLD și primar și a doua, a grupului PNL - PSD. Potrivit lui Calapod, Consiliul Local Năvodari legitim ales în 2004 își va desfășura în continuare activitatea, în formula inițială, până în momentul în care justiția se va pronunța în ceea ce privește contestatele hotărâri. Edilul a mai declarat ieri că, în continuare, viceprimar al Năvo-dariului este tot Ștefan Gălbău. De cealaltă parte, consilierul local Nicolae Matei, președinte și al organizației locale a PSD, a organizat și el tot ieri o conferință de presă în care l-a prezentat pe cel de-al doilea viceprimar al orașului, în persoana lui Adrian Vlad. Tot Matei a mai adăugat că aleșii pe care ei îi recunosc vor bloca activitatea consiliului local până când vor fi declarate ca legale hotărârile prin care au fost introduși noii veniți în administrația locală. Din partea ambelor tabere nu lipsesc acuzele și injuriile. Numitorul comun pentru toți este încălcarea legii. Dacă primarul îi acuză pe cei opt consilieri locali de la PSD și PNL de „fals și uz de fals“, Matei a declarat că la primăria Năvodari s-a înregistrat o fraudă de 60 - 70 de milioane de euro. În plus, Matei a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că „Ștefan Gălbău va rămâne întotdeauna omul care a furat, prin interpuși, telefonul soției premierului, tot întâmplător, în curtea casei lui au fost găsite două mașini furate“. Într-un discurs politicianist, și unii și alții nu au uitat să menționeze că, în ciuda războiului dintre ei, vor susține totuși, indiferent de inițiator, toate proiectele în folosul cetățenilor. De altfel, Matei a și lansat, în cadrul conferinței de presă, unul dintre acestea. Consilierul social-democrat a declarat ieri că, până acum, locuitorii din Năvodari au plătit cel mai mare preț pentru gigacalorie și pentru gunoi, motiv pentru care va propune consiliului local să li se returneze năvodărenilor banii luați în plus. Potrivit calculelor lui Matei, ar fi vorba de sume cuprinse între 50 și 100 de lei pe lună, timp de trei ani, pentru aproximativ 7000 de familii. Sume pe care Matei susține că le poate acoperi bugetul consiliului local. De cealaltă parte, nici Calapod nu a uitat să le transmită oamenilor că ANL-urile nu s-au mai construit în Năvodari din cauza împotrivirii lui Matei, iar proiectul de hotărâre prin care se micșorează prețul la gigacalorie este blocat pentru că nu vor să îl aprobe consilierii PNL și PSD. Matei nu a contestat nici teoria lui Calapod despre „prima alianță la nivel național dintre PSD și PNL“ care s-ar fi pus pe picioare la Năvodari. Cu siguranță că cele două tabere sunt abia la început cu „țiganiada“ regizată pe criterii politice pe spinarea cetățenilor de rând. De altfel, ieri, primarul Tudorel Calapod a avut o întâlnire, după cum a menționat el, cu locuitorii orașului, unde s-a plâns că adversarii politici îi pun bețe în roate. În timp ce edilul căuta compa-siune în rândul grupului lui de susținători, liberalul Jean Paul Tucan strigase și el adunarea pe străzile Năvodariului și încercase să își facă simțită prezența în zonă. Nici Matei și social-democrații nu au stat degeaba, ei trimițându-și oameni la întâlnirea primarului cu presa. Numai că, ieri, în centrul orașului Năvodari, jandarmii și polițiștii erau la tot pasul, inspirând un sentiment de nesigu-ranță și stând cu ochii în patru…. pe politică.