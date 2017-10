Turismul maritim se prăbușește

Navele de croazieră stau la ancoră până trece criza

În porturile de la Marea Neagră, circa 1.100 de nave sunt trase pe dreapta și așteaptă să le pice un contract de transport. Numărul lor s-a dublat în decurs de numai o lună. O situație asemănătoare poate fi întâlnită și în alte zone de pe glob. În întreaga lume, piața navlurilor s-a prăbușit, din cauza crizei economico-financiare. Ce se întâmplă cu marinarii români în aceste condiții? Vor rămâne fără locuri de muncă, vor fi trecuți în șomaj? Norocul ofițerilor „În cazul navigatorilor români avem de a face cu o situație spe-cială. Ei nu au cum să beneficieze de șomaj, pentru că muncesc pe navele unor armatori străini. Practic, ei sunt lipsiți de protecție socială pe teritoriul țării noastre. Într-adevăr, comerțul internațional are mari probleme. Se constată o scădere spectaculoasă a transportului de mărfuri vrac și containerizate, iar din această cauză multe nave rămân în așteptare. Piața Mării Negre este printre cele mai afectate. Din fericire, marinarii români nu sunt îmbarcați pe navele din această zonă. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că în perioada de vârf a economiei internaționale exista un deficit de circa 35.000 - 40.000 de ofițeri. Transportul maritim nu va cădea într-atât încât deficitul să se transforme în excedent și ofițerii români să nu-și mai găsească un loc de muncă” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Sfaturi pentru lupii de mare Situația este diferită în cazul nebrevetaților români. Cele mai multe locuri de muncă s-au pierdut cu mult timp înainte de izbucnirea actualei crize și doar câteva companii străine îi mai folosesc. Pe de altă parte, nebrevetații români sunt scumpi față de pretențiile armatorilor care vor să plătească sub nivelul minim stabilit de Federația Internațională a Transportatorilor, afirmă liderul de sindicat. „Shipping-ul va fi ceva mai relaxat din punct de vedere al asigurării forței de muncă. În urmă cu câteva luni, armatorii erau în stare să facă orice pentru a recruta necesarul de ofițeri. Probleme mai mari vor fi în viitor, din 2010 - 2011, deoarece multe contracte de construcții noi au fost reziliate. Navigatorii români vor trebui să fie mai precauți în privința cheltuielilor și a împrumuturilor. Este important să fie fideli companiilor. Acum, nu e momentul să mai umble după salarii mai mari, ci să rămână la locurile de muncă stabile. Companiile puternice oferă, de regulă, salarii bune și o siguranță mai mare a locului de muncă. Cele mici, vor vâna întotdeauna oamenii cei mai ieftini, mai slab pregătiți profesional” - spune Mihălcioiu. La parcul rece În perioada aceasta se renegociază contractele colective de muncă dintre SLN și câteva companii străine. Una dintre acestea, o companie italiană de talie mai mică, nu va mai avea ce negocia, pentru că a dat faliment. „Navele sale vor fi vândute pentru a putea fi plătite salariile restante ale echipajelor și obligațiile față de creditori - relatează liderul SLN. Problema este că s-au pierdut 12 locuri de muncă care erau ocupate cu români. Familiile lor, adică alte 20 - 25 de persoane, vor avea de suferit. Mulți marinari români muncesc pe navele grecești. O parte dintre acestea au fost trase în parcul rece, până trece criza. Sperăm ca noul an să aducă revigorarea transportului și noi contracte de transport. Probabil că navele portcontainer, de tonaj mediu, vor avea o piață bună. Nu aceeași situație va fi cu bulk-carrier-ele și ro-ro-urile. Pasagerele au deja voiajuri mai rare. Din ce în ce mai puține persoane își permit luxul de a merge cu navele de croazieră. Drept urmare, vom înregistra o reducere importantă a numărului locurilor de muncă pentru personalul hotelier și de restaurant. Criza economică și pirateria vor afecta grav turismul pe mare.”