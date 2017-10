NATO vrea să utilizeze bombe de putere mai mică în Afganistan

Ştire online publicată Marţi, 31 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

NATO intenționează să utilizeze bombe de putere mai mică în operațiunile vizând insurgenții din Afganistan pentru reduce numărul victimelor civile, din ce în ce mai numeroase și care generează un val de critici la adresa militarilor occidentali în ultimele săptămâni, relatează AFP. NATO „caută un mod de a ajusta bombele puternice pentru a reduce victimele colaterale", a declarat secretarul general al Alianței Jaap de Hoop Scheffer, într-un interviu publicat duminică de cotidianul Financial Times. El a subliniat că este imposibil să fie redus numărul victimelor civile la zero. Generalul Scheffer a afirmat că și comandantul misiunii internaționale a NATO în Afganistan, americanul Dan McNeill, le-a cerut militarilor să evite luptele cu talibanii dacă operațiunea prezintă riscuri pentru civili. „Realizăm că, dacă nu putem să ne neutralizăm inamicul astăzi fără a afecta populația civilă, vom avea posibilitatea să o facem mâine", a subliniat secretarul general al NATO.