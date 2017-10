NATO, ţinta unui atac informatic revendicat de gruparea CyberBerkut din Ucraina

NATO, ținta unui atac informatic revendicat de gruparea CyberBerkut din Ucraina

Ştire online publicată Luni, 17 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

NATO a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică faptul că a fost ținta unui atac informatic revendicat de hackeri ucraineni."Declarăm că astăzi (sâmbătă), la ora (locală) 18.00 (18.00, ora României) am lansat un atac împotriva NATO", a anunțat o grupare care se prezintă sub numele de CyberBerkout, într-un comunicat publicat pe site-ul său."Nu vom admite pe teritoriul patriei noastre prezența NATO", adaugă gruparea.Aceste atacuri nu au consecințe operaționale, a declarat în noaptea de sâmbătă spre duminică Oana Lungescu, o purtătoare de cuvânt a NATO, într-un mesaj postat pe contul său oficial de Twitter.Aceste site-uri au fost vizate de un "atac important prin negarea serviciului (DDoS)", a precizat Lungescu. Acest tip de atac informatic constă în multiplicarea solicitărilor unui site până la saturare.Tehnicieni NATO acționează pentru a face operaționale site-urile vizate, a dat asigurări purtătoarea de cuvânt. Către ora 4.30 GMT (6.30, ora României), accesul la site-ul organizației era imposibil.Lungescu a anunțat că aceste atacuri nu au "niciun impact operațional".Atacul împotriva NATO are loc în urma mai multor atacuri împotriva Ucrainei.Un virus informatic foarte puternic a infiltrat calculatoare în Ucraina, unde 22 de cazuri au fost înregistrate începând din 2013, anul în care a început criza politică în această țară, potrivit unui raport prezentat pe 8 martie de către grupul britanic în domeniul Apărării BAE Systems, scrie Mediafax.