NATO sporeşte prezenţa navală în Marea Neagră, prin crearea unei unităţi speciale

NATO sporește prezența navală în Marea Neagră, prin crearea unei unități speciale

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Miniștrii Apărării din statele membre NATO au decis joi, în a doua zi a reuniunii lor, să sporească prezența navală în Marea Neagră, prin crearea unei unități speciale, pentru intensificarea antrenamentelor și exercițiilor, a anunțat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg.„Am discutat prezența noastră în regiunea Mării Negre. Am completat poziția noastră de forță regională în aer și terestru, pe baza unei brigăzi multinaționale din România. Opt aliați sunt dispuși să ofere personal pentru brigadă, iar cinci aliați au promis forțe terestre și aeriene pentru instruire și poliție aeriană. Astăzi am fost de acord cu două noi măsuri suplimentare maritime, o prezență navală crescută a NATO în Marea Neagră, pentru exerciții de antrenament îmbunătățite și situații de avertizare și o funcție de coordonare maritimă pentru forțele navale prezente care operează cu alte forțe aliate în regiunea Mării Negre”, a spus Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.Unitatea va funcționa sub comandament britanic.Într-o conferință de presă, Stoltenberg a dat asigurări că prezența aliată va respecta acordurile internaționale, în special Convenția de la Montreux, din 1936, și va fi proporțională.Rusia a reacționat imediat la acest anunț. NATO încearcă în mod constant să atragă Rusia într-o confruntare, a spus președintele rus Vladimir Putin, potrivit Russia Today.Putin le-a spus unor oficiali din FSB că în ultimii ani securitatea globală „nu s-a îmbunătățit, ci dimpotrivă, multe amenințări au devenit mai serioase”. Iar NATO, cu „nou-declarata misiune oficială de a descuraja Rusia” este o astfel de amenințare, relatează publicația.România a cerut această consolidare a prezenței în Marea Neagră la ultimul summit NATO, de la Varșovia. NATO a analizat măsura în replică la anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia, în 2014, însă Bulgaria și Turcia s-au opus inițial.