Natalie Imbruliga își lansează al șaselea album de studio

Cantautoarea australiană Natalie Imbruglia îşi lansează vineri cel de-al şaselea album de studio, informează DPA."Firebird" este primul album scos de vedetă de la "Come To Life", în 2009. Albumul a fost compus înainte de pandemia COVID-19 şi înregistrat în cea mai mare parte în timpul lockdown-ului la Oxfordshire, în Anglia, unde Natalie s-a stabilit."Sunt atât de încântată că am creat o muzică atât de personală pentru mine, de care care sunt atât de mândră", a declarat artista în vârstă de 46 de ani într-un interviu."Am avut blocajul scriitorului atât de mult timp. ...Vreau doar ca oamenii să asculte albumul. Abia aştept", a mărturisit Natalie.Potrivit Agerpres, înregistrările din perioada lockdown-ului au fost o binecuvântare deghizată, recunoaşte vedeta, deoarece îi puteau oferi un program mai flexibil decât de obicei pentru a petrece mai mult timp cu fiul ei Max Valentine Imbruglia, a cărui naştere a fost anunţată de Natalie pe Instagram în octombrie 2019."Născusem de curând atunci şi era perioada în care chiar nu vrei să stai departe de copilul tău, aşa că a fost genial că puteam să înregistrez un cântec, să mă întorc să-l îmbrăţişez, şi apoi să revin", a declarat ea.În timpul sarcinii, Imbruglia a mărturisit că a recurs la FIV şi la un donator de spermă