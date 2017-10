Născuţi în dimineaţa de Crăciun

Născuți în dimineața de Crăciun

În dimineața de Crăciun, patru copii – trei băieței și o fetiță - au venit pe lume la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Bebelușii s-au grăbit să vadă lumina zilei, deși doi dintre ei erau programați să vină pe lume anul viitor. La ora 4.00, în dimineața de Crăciun, Roxana Mureșan a primit cel mai frumos dar de la Moș Crăciun – un băiețel de 2,800 kg. „Eram programată să nasc pe 26 decembrie, dar cel mic s-a grăbit să vină pe lume mai devreme. Am terminat pregătirile pentru Crăciun și am venit apoi la spital”, ne-a povestit zâmbind tânăra mămică. Soții Roxana și Stan Mureșan ne-au declarat că își doresc foarte mult ca micuțul să fie sănătos și să-și asculte părinții atunci când va crește mare. Bebelușul va purta numele de Ștefan Sebastian. Un alt băiețel a venit pe lume o oră mai târziu. La patru ore după această naștere, la 8.45, Semiran Ciobotaru a adus pe lume o fetiță. Era programată de medici să nască pe 5 ianuarie, dar micuța s-a grăbit să vină pe lume. Ne-a mărturisit că primul nume al fetiței va fi „Cristina”, pentru că s-a născut de Crăciun. Pentru al doilea nume încă nu s-a decis - are de ales între „Daniela” și „Nicoleta”. „Mai am acasă un băiețel de opt anișori, care este foarte încântat că are o soră. Îmi doresc ca micuța să fie sănătoasă și norocoasă”, ne-a spus mămica. Moș Crăciun a adus cel mai frumos dar și pentru o familie din satul Stupina. Roxana Gherasim a adus pe lume, în dimineața de Craciun, un băiețel de 3,500 kg. Micuțul va purta numele de Cristian Andrei. Mai are acasă o surioară de 2 ani și patru luni. „Trebuia să nasc pe 20 ianuarie, așa că pentru noi a fost o surpriză. Îmi doresc foarte mult să fie sănătos”, ne-a mărturisit mămica emoționată. Micuțul Cristian Andrei a primit la naștere nota 10. Toate mămicile au născut normal, iar bebelușii sunt sănătoși.