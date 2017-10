NASA a dezactivat unul dintre cele mai importante telescoape ale sale

Marţi, 18 Iunie 2013

Herschel, cel mai mare telescop cu infraroșu trimis în spațiu, lansat în mai 2009 pentru a studia formarea stelelor, a fost complet dezactivat luni, a anunțat Agenția Spațială Europeană (ESA), citată de AFP."Herschel a fost oprit, dar nu este o surpriză, pentru că așa era programat (...) Nu mai are lichid criogenic la bord și deci se încălzește și, începând cu momentul în care se încălzește, devine inutil. Deci, am oprit dispozitivul de transmitere a datelor (transponder) de pe Herschel", a anunțat directorul general al ESA, Jean-Jacques Dordain, într-o conferință de presă organizată la Bourget, în apropiere de Paris, scrie Mediafax.Desigur, telescopul încetase să mai funcționeze încă din 29 aprilie, după evaporarea completă a celor 2.300 de litri de heliu lichid, indispensabil pentru răcirea instrumentelor de la bord până la o temperatură apropiată de zero absolut (-271° C).Chiar dacă devenise "orb", vehiculul spațial și-a continuat "viața" timp de alte câteva săptămâni, devenind un fel de "platformă de încercări" pentru inginerii de la ESA, care au testat pe el diverse tehnici, programe informatice și manevre care nu sunt încercate de obicei pe sateliți în activitate, de teama de a nu-i pune în pericol.