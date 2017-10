NASA a anunţat o descoperire importantă: Marte a avut viaţă

NASA a anunțat o descoperire importantă: Marte a avut viață

Ştire online publicată Marţi, 12 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Analiza unei mostre de rocă colectată de roverul Curiosity de la NASA arată că Marte a putut susține viața microbiană în trecut, a anunțat NASA, astăzi, într-o conferință de presă, transmite Realitatea.net.Oamenii de știință au identificat sulf, azot, hidrogen, oxigen, carbon - o parte din ingredientele cheie pentru existența vieții - în pudră de rocă sedimentară analizată de Curiosity pe Planeta Roșie."O întrebare fundamentală a acestei misiuni este dacă Marte a putut susține un mediu locuibil. Din ceea ce știm acum, răspunsul este da", a declarat, marți, Michael Meyer, cercetător al programului de explorare a planetei Marte la NASA.Indiciile unui astfel de mediu vin din datele furnizate de instrumentele Sample Analysis at Mars (SAM) și Chemistry and Mineralogy (CheMin). Datele arată că zona Yellowknife Bay pe care o explorează roverul era capătul unui sistem antic de râuri sau unui lac care ar fi furnizat condiții favorabile pentru microbi.Roca este alcătuită dintr-un argilit foarte fin ce conține minerale de argilă, minerale de sulf și alte substanțe chimice. Acest mediu antic și umed nu era prea oxidant, prea acid sau extrem de sărat, față de alte zone de pe Marte.Zona unde Curiosity a forat pentru prima sa mostră de rocă se află într-o rețea veche de canale ale unor râuri ce coborau de la marginea craterului Gale. Terenul conține și el argilit fin și prezintă dovezi ale condițiilor umede."Mineralele de argilă alcătuiesc circa 20% din compoziția mostrei de rocă analizate", a declarat David Blake, principalul investigator al instrumentului CheMon de la NASA's Ames Research Center.Aceste minerale de argilă sunt produsele reacției apei proaspete cu minerale vulcanice, precum olivinul, prezent și el în sediment. Reacția ar fi putut avea loc în interiorul depozitului sedimentar, în timpul transportului sedimentelor sau în regiunea-sursă a sedimentelor. Prezența sulfatului de calciu alături de argilă sugerează că solul este neutru sau ușor alcalin.Cercetătorii au fost surprinși să găsească un amestec de substanțe chimice oxidate, oxidate ușor sau non-oxidate, furnizând energia necesară pentru ca microbii precum cei de pe Terra să poată supraviețui. Această oxidare parțială a fost indicată și atunci când urmele lăsate în rocă, prin forare, erau gri și nu roșii.O altă mostră de rocă, din același loc, va fi analizată pentru confirmarea rezultatelor."Am caracterizat un Marte foarte vechi, dar în mod ciudat "gri", unde condițiile au fost favorabile vieții", a declarat John Grotzinger, cercetător la proiectul Mars Science Laboratory de la California Institute of Technology din Pasadena."Curiosity se află într-o misiune de descoperire și explorare și noi simțim că mai sunt o sumedenie de lucruri de descoperit în lunile și anii ce urmează", a mai spus Grotzinger.Roverul Curiosity va mai lucra în zona Yellowknife Bay câteva săptămâni înainte de a începe un drum lung către Muntele Sharp, aflat în centrul craterului Gale. Acolo, roverul va investiga straturile sedimentare, în căutare altor informații despre viața de pe Marte.