Muzeul lui Stalin devine muzeul represiunilor

Ştire online publicată Miercuri, 11 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Georgia va transforma muzeul consacrat celui mai faimos georgian, Iosif Stalin, într-un muzeu al stalinismului, care va pune accentul pe represiunile din epoca dictatorului sovietic.Muzeul Stalin, situat la Gori, unde s-a născut dictatorul, în 1878, „este pur și simplu incompatibil cu prezentul și viitorul”, a declarat ministrul georgian al Culturii, Nicoloz Rurua, conform infor-mațiilor difuzate de televiziunea georgiană.„Istoria nu poate fi ștearsă, iar această pagină foarte dificilă din memoria țării noastre trebuie reprezentată în mod corespunzător între acești pereți”, a adăugat acesta, în cadrul unei vizite la muzeu.Muzeul și-a deschis porțile în 1937, în casa mică unde s-a născut „tatăl cel mic al poporului”. O structură impunătoare din granit și marmură a fost construită în 1975 pentru a proteja această casă și a adăposti o expoziție ce îl glorifica pe Iosif Stalin.În 2010, regimul pro-occidental al președintelui geor-gian Mihail Saakașvili a dărâmat o statuie gigantică a lui Stalin care domina piața centrală din Gori încă din 1952, cu un an înaintea morții dictatorului.v v vO lege adoptată anul trecut de către Georgia interzice foștilor comuniști și membri ai KGB să ocupe posturi în funcțiile publice.O „Zi a ocupării so-vietice” este de ase-menea sărbătorită în fiecare an începând cu 2011, pentru a comemora invazia din 1921 a Armatei Roșii în Georgia independentă, inclusă ulterior în Uniunea Sovietică.Georgia are deja un muzeu al Ocupării sovietice la Tbilissi, deschis în 2006.În fosta Uniune Sovietică și mai ales în Rusia, muzeele dedicate victimelor represiunilor staliniste sunt foarte rare.Dictatura lui Iosif Stalin a fost dominată de un regim de teroare și de execuții sumare sau trimiterea în lagăre de concentrare a milioane de oameni.