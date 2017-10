Muammar Gaddafi a fost ales la conducerea Uniunii Africane

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Șefii de state și de guverne din Uniunea Africană, reuniți la un summit la Addis Abeba, l-au ales pe liderul libian Muammar Gaddafi la conducerea organizației, pentru un an, în locul președintelui tanzanian Jakaya Kikwete, relatează AFP. „Ghidul libian a fost ales, în cursul unei ședințe cu ușile închise, de către șefii de state pentru a conduce timp de un an Uniunea Africană”, a declarat purtătorul de cuvânt Mejri-Cheikh. „Se adresează Adunării acum, ca nou președinte, pentru a-și prezenta programul și intențiile”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Uniunea Africană are 53 de membri.