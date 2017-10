Moulin Rouge a împlinit 125 de ani. Rată de ocupare de 97%, 365 de seri pe an

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de cabaret Le Moulin Rouge, leagăn al french cancanului, imortalizat în câteva tablouri celebre de pictorul Toulouse Lautrec, a sărbătorit 125 ani de existență.Teatrul a fost inaugurat în 1889 și foarte repede a devenit un simbol al Parisului. De-a lungul celor 125 de ani, artiști precum Mistinguett, Edith Piaf, Maurice Chevalier, Yves Montand, Liza Minnelli, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, La Toya Jackson, au cântat pe scena Moulin Rouge, amintește AFP.Cu o rată de ocupare de 97%, lucrând 365 de seri pe an cu câte două spectacole, de la ora 21:00 și de la ora 23:00, decanul cabaretului francez nu cunoaște criza, scrie AFP.Printre simbolurile franceze și pariziene cele mai fotografiate alături de Turnul Eiffel, Palatul de la Versailles și Disneyland Paris, Le Moulin Rouge are anual 600.000 de spectatori, jumătate dintre ei turiști străini, mai ales chinezi, ruși și americani.Anul trecut, cifra de afaceri a cabaretului, care are 450 de salariați, a ajuns la 65 de milioane de euro. În fiecare seară, magia renaște cu o revistă în care tradiția penelor și a pietrelor prețioase celebrează frumusețea celor 60 de "Doriss Girls", fetele de la Moulin Rouge de 14 naționalități, având toate în mod obligatoriu studii de balet clasic și înălțimea de minimum 1,75 metri, scrie evz.ro.