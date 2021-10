Motivele pentru care copiii fac roșu în gât. Înghețata nu este printre ele

Potrivit Antena3.ro, diagnosticul de "roșu în gât" este mai mult un simptom și mai puțin o boală. Iar în peste 70% din situații, acesta trece de la sine, fără antibiotic. În plus, miturile conform cărora cel mic ar trebui să consume doar produse fierbinți ar trebui...uitate.



"De obicei, la pediatru vine mămica care spune "doamna doctor, copilul meu are roşu în gât". Ce înseamnă de fapt acest roşu în gât? Este o senzaţie pe care o are fiecare dintre noi, senzaţia poate să fie de durere, senzaţia poate să fie de uscăciune, senzaţia poate să fie de arsură şi uneori parcă chiar mă gâdilă ceva în gât", a spus Irina Antonescu, medic pediatru.







Infecţiile din gât pot avea mai multe cauze. Cel mai frecvent este vorba despre o răceală sau o gripă, o bacterie sau o alergie.



"Tot o senzaţie neplăcută la nivelul gâtului am şi în cazul în care sunt nişte iritanţi. De exemplu, într-o cameră se fumează sau dacă într-o încăpere este un aer foarte uscat, un aer extrem de umed. Tot senzaţie de durere mi-o dă şi refluxul gastric esofagian"



Însă, nu uităm că princiapala cauză a unui gât roșu o reprezintă infecțiile virale. Acest simptom poate fi însoțit și de nas înfundat, tuse, strănut, dureri de cap, dureri musculare, febră sau inflamarea ganglionilor limfatici de la nivelul gâtului.



"Mesajul principal e că atunci când de obicei mă doare gâtul, fac o febră mică şi îmi curge nasul, nu este o infecţie bacteriană, deci nu am nevoie de antibiotic. Avem nevoie doar de simptomatice, există o mulţime de substanţe cu efect antiinflamator la nivel farangial. Dacă durerea este foarte mare, putem asocia şi un antiinflamator. Iar mesajul principal este staţi liniştiţi pentru că această infecţie se va vindeca"



Chiar dacă poate trece de la sine în decurs de câteva zile, pentru ameliorarea disconfortului, poți lua câtevă măsuri simple: hidratează-l foarte bine pe cel mic, dă-i să mănânce doar alimente moi și încurajează-l să se odihnească. Și, foarte important, ai grijă la mituri. De exemplu, un ceai cald sau o supă caldă accentuează și mai tare senzaţia de arsură.



"Nu apă caldă nici apă extrem de rece, dar nu ne speriem foarte tare. Nu înseamnă că un copil nu are voie să mănânce o îngheţată. Deci pot mânca îngheţată, nu pot mânca foarte multă îngheţată, pentru că îngheţata este dulce şi grasă, dar nu înseamnă că dacă mâncăm îngheţată, sigur ne îmbolnăvim"

Începe sezonul de "roșu în gât" la copii. Ce înseamnă de fapt acest lucru? De cele mai multe ori, o faringită acută. Însă, poate fi asociat și cu alte afecțiuni sau chiar cu bolile copilăriei, cum sunt varicela, rujeola, oreionul sau scarlatina.