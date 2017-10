Moscova a expulzat cinci diplomaţi moldoveni, în replica la măsura luată de Chişinău

Moscova a expulzat cinci diplomați moldoveni, în replica la măsura luată de Chișinău

Miercuri, 31 Mai 2017.

Moscova a expulzat cinci diplomați moldoveni, în replica la o măsură similar luată de Chișinău luni, a anunțat Ministerul rus de Externe citat de Sputnik News, relatează News.ro.MAE rus a precizat că cei cinci angajați ai misiunii diplomatice moldovene de la Moscova au primit ordin de a părăsi Rusia în termen de trei zile.Comentând decizia, conducerea rusă și-a exprimat speranța că Republica Moldova își va da seama că acțiunile sale neprietenoase sunt contraproductive.Cinci diplomați ruși au fost declarați luni seara ”persona non grata” de către autoritățile de la Chișinău. Aceste informații au fost confirmate de consilierul ministerului de Externe, Andrei Galbur, precum și de ambasadorul rus din Republica Moldova.Autoritățile moldovene nu au dat mai multe informații cu privire la motivele care au dus la declararea celor cinci diplomați ”persona non grata” în Republica Moldova.Printre diplomații ruși vizați de expulzare se numără și consilierul atașatului militar al Federației Ruse de la Chișinău, Igor Dovbnea.Acesta din urmă figurează în dosarul de trădare intentat dostului deputat moldovean Iurie Bolboceanu.Dodon a reacționat extrem de dur după declararea a cinci diplomați ruși ”persona non grata” de către autoritățile moldovene, susținând că este vorba de un gest ”revoltător” și despre o comandă venită din partea Occidentului.”Guvernarea a comis un gest revoltător în raport cu partenerul nostru strategic Federația Rusă”, și-a început președintele moldovean mesajul postat pe Facebook.De asemenea, acesta și-a exprimat indignarea profundă vizavi de ”această ostilitate afișată a diplomației moldovenești și o condamn în mod categoric”.Ulterior, el a convocat Consiliul Suprem de Apărare al țării.Viceministrul de Externe de la Moscova, Grigori Karasin, a condamnat expulzarea diplomaților ruși drept o lovitură aplicată forțelor conduse de președintele Dodon, care pledează pentru o normalizare a relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Rusia.