Monstrul Fritzl voia sa-si dizolve familia in acid sulfuric!

Ştire online publicată Joi, 11 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un coleg de celula al austriacului care a ingrozit lumea a povestit pentru prima data ce plan diabolic pregatise Fritzl pentru a-si trai in liniste batranetea, potrivit crimetime.ro. Tatal depravat si-a marturisit schema sinistra unui coleg de celula la scurt timp dupa ce a fost arestat. In varsta de 75 de ani, Fritzl si-a violat fiica de peste 3.000 de ori in cei 24 de ani in care a tinut-o ascunsa in pivnita familiei. Sapte copii s-au nascut din urma acestor abuzuri. Arestat pentru un incendiu pe care l-a provocat, Patrick Jakob a petrecut 3 luni in aceeasi celula cu monstrul Fritz. "Mi-a povestit ca se saturase sa traiasca doua vieti in acelasi timp si ca vroia sa se odihneasca la batranete". Citeste mai departe...