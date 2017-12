"Monstrul" de la lotul olimpic de gimnastică şi-a aflat verdictul CRUNT

"Monstrul" de la lotul olimpic de gimnastică și-a aflat verdictul CRUNT

Vineri, 08 Decembrie 2017

Larry Nassar, fostul doctor al lotului olimpic de gimnastică al Statelor Unite ale Americii, a fost condamnat la 60 de ani de închisoare pentru molestarea sportivelor. Un judecător din Michigan a stabilit pedeapsa, punctând că acesta "nu ar trebui niciodată să mai fie în preajma copiilor".Larry pledase ”vinovat” la finalul lui noiembrie la șapte capete de acuzare de abuzuri sexuale de prim grad în Lansing, Michigan.Nassar, în vârstă de 54 de ani, a fost acuzat de molestarea a șapte fete. El se mai confruntă cu acuzații similare în zona statului Michigan, unde au fost depuse acuzații a mai mult de 125 de femei și fete. Victimele fostului doctor au mărturisit că Nassar le-a molestat când erau consultate la lotul olimpic.Ultima gimnastă celebră care l-a acuzat de abuz sexual a fost Gabby Douglas. Nassar declarase că pledează vinovat pentru a "opri răul". ”Îmi pare atât de rău. Povestea asta a fost ca un chibrit lăsat să ardă o pădure întreagă, o situație scăpată de sub control. Vreau să opresc acest rău acum”, a recunoscut fostul doctor.”Vreau ca aceste fete să se vindece, vreau ca această comunitate să se vindece, nu am nici o animozitate față de nimeni, vreau doar să ne vindecăm”, a mai adăugat Larry Nassar.Fostul doctor a fost acuzat că a abuzat sexual mai mult de 140 de femei în timpul carierei sale de medic. Victimele lui Nassar, care nu au fost toate identificate, urmează să vorbească în cadrul unei noi audieri de condamnare pe 12 ianuarie 2018.În vârstă de 54 de ani, Larry Nassar a venit la lotul olimpic de gimnastică al Statelor Unite în anul 1986 și a predat în paralel la Universitatea de Stat din Michigan. În urmă cu un an a fost suspendat pe termen nelimitat de către rectoratul universității, imediat după ce Rachel Denhollander l-a acuzat de agresiune sexuală. A fost printre primele, pentru că ulterior mai multe zeci de paciente l-au acuzat pe doctor de abuz, scrie digi24.ro