Moisoiu, calul troian din lista de candidaţi ai PD-L Constanţa

PD-L are ca obiectiv, în municipiul Constanța, dărâmarea administrației Mazăre de la putere. Cel puțin la nivel declarativ. Pentru că în fapte, lucrurile stau cu totul altfel. Mulți pedeliști cu greutate în partid, recunoscuți pentru atitudinea lor pro-Mazăre, care au chiar și legături de afaceri cu actuala echipă de la Primăria Constanța, se regăsesc în fruntea listei de candidați pentru Consiliul Local Municipal. Omul cu greutate din partid, și la propriu și la figurat, este actualul consilier municipal și președinte executiv la filiala municipală a PD-L, Dănuț Moisoiu. Lista de candidați pentru consilieri este aproape gata, surse din cadrul partidului confirmând că Moisoiu se află printre primii și că a reușit să-și pună și câțiva oameni pe locuri eligibile. Ideea pe care merge este una destul de simplă. Conform tuturor studiilor socilogice, Radu Mazăre are cele mai mari șanse să fie ales pentru un nou mandat, însă la consiliul local situația este net favorabilă PD-L, care ar putea aduna până la 40 de procente. Pentru a avea o opoziție favorabilă, blândă, Mazăre are nevoie de consilieri PD-L controlabili, printr-un mod sau altul. Aici intervine Moisoiu, democratul apropiat Primăriei. Acest lucru poate fi demonstrat prin funcția pe care o are în prezent în Consiliul Local Constanța, președinte al unei comisii de specialitate dominată de PSD, dar și prin scandalurile repetate cu liderii de la județ ai partidului, care l-au somat în repetate rânduri să rupă relațiile cu Mazăre și PSD. La începutul anului 2005, președintele organizației județene a PD, Stelian Duțu, i-a dat un ultimatum lui Dănuț Moisoiu: „ori politică, ori afaceri“, pe motiv că este acționar la o firmă care participă la construirea mall-ului din parcul Tăbăcărie, proiect condamnat de-a lungul timpului de democrați. Problemele nu s-au oprit însă aici. Moisoiu s-a mai aflat la un pas de excludere din partid după ce a refuzat să demisioneze de la conducerea comisiei din Consiliul Local controlată de PSD. Conducerea PD îl suspecta că nu degeaba a primit el, un democrat, sprijinul social-democraților pentru a ajunge la șefia comisiei de Administrație Publică din CLM, ci pentru anumite favoruri la vot. După toate aceste situații tensionate și acuzațiile aduse în cadrul partidului, Moisoiu continuă să tragă sforile în interiorul organizației municipale a partidului. El se va afla în capul listei pentru consilieri, iar cu el vor intra în Consiliu și o parte dintre oamenii promovați de el.