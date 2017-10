Un șofer inconștient a dat peste doi bărbați pe trotuar, în zona CET, și a fugit de la locul faptei // Una dintre victime a murit la spital

Moartea a lovit pe trotuar

Ieri dimineață, o adevărată tragedie s-a petrecut pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona CET. Un șofer, care a pierdut controlul mașinii, a derapat și a pătruns pe trotuar, unde a lovit doi bărbați. De parcă nu ar fi fost de ajuns, conducătorul auto a părăsit locul accidentului, sperând că se poate sustrage cercetărilor și răspunderilor ulterioare. Polițiștii cunoșteau faptul că accidentul a fost provocat de șoferul unui autoturism marca BMW, seria 7, de culoare neagră și an de fabricație 1995 - 2001. Așa că au demarat imediat cercetările în vederea depistării autoturismului și, implicit, a proprietarului acestuia. Pe de altă parte, victimele au fost transportate de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța. Din nefericire, Eugen Husaru, de 51 de ani, din Constanța, a decedat la spital, iar Marian Ionuț Nica, de 37 de ani, a fost rănit ușor, cel din urmă fiind externat la puțin timp, după ce a fost consultat de medici. În jurul orei 13, la aproape șase ore de la producerea accidentului, polițiștii au dat de urma autoturismului, care era ascuns într-un garaj de pe strada Nehoiului. Imediat a fost identificat și șoferul, Gelu Matei, de 28 de ani, din Constanța, care, între timp, se deplasase la spital, pentru că… i se făcuse rău. El a fost adus la sediul Serviciului Poliției Rutiere, iar aseară, în jurul orei 21, cercetările polițiștilor erau încă în desfășurare. Oamenii legii, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța vor solicita, astăzi, arestarea preventivă a lui Gelu Matei sub acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală și părăsirea locului accidentului.