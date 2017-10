Mizerie, sărăcie, Dracula şi femei uşoare

Cum văd belgienii România:

Mizerie, sărăcie, Dracula și femei ușoare

Belgianul Brice Cornet este un expert în turism. Lucrează la promoterul belgian Pragmaworks și a venit în România ca să ne învețe cum să ne vindem țara. Dacă mai marii din turism i-ar urma sfaturile, țara noastră ar ajunge aproape de Tunisia sau Irlanda (n.r. - introduceți numele celor două țări în Google Images. În secunda doi vă veți trezi că împachetați haine și postați anunțuri de vânzare a animalelor de companie, pentru a face rost de bani de avion). Observațiile sale se bazează pe un scenariu simplu. Cum alegi România ca destinație de vacanță? El s-a pus în pielea unui belgian interesat să plece în concediu și care încearcă să afle mai multe informații despre țara noastră. Și iată ce se întâmplă, o realitate dură, tristă, dar pe care nimeni nu reușește să o schimbe. Așadar, ești un belgian, stai la tine în living și te gândești că în vara lui 2009 ai vrea să pleci în concediu. Ceva ieftin și drăguț, lejer, la o distanță acceptabilă de casă. Oké? Deschizi un Google, ca tot omul, și cauți niște poze cu, să zicem, România. Prima din șir prezintă o viziune inedită asupra hărții lumii (vezi foto), plasând land of choice acolo unde nu răsare soarele. Desigur, aici ar fi dezavantajul că ești european: harta lumii are Europa fix în centru. Dacă ai fi american, harta lumii made in USA ar pune România undeva în partea dreaptă a imaginii. Dar, după cum spuneam, ești un francez… belgian. Nici următoarele poze nu au harul de a-ți transmite subliminal un „Vino aici!”. A doua din rând este o reprezentare sterilă a județelor autohtone, a treia este extrem de mică și nu înțelegi nimic din ea, iar a patra ți-i arată pe cei 11 incompetenți din „generația Mutu”. Mai urmează vreo cinci-șase hărți, scanate din manualele de geografie, două poze cu drapelul nostru și, drept bonus, încă un poster cu echipa de fotbal a României. Mai faci o încercare. Selectezi „Imagini foarte mari”, ca să vezi mai bine. Pe ecran apar opt hărți administrativ-rutiere, alte două poze cu Mutu&Co, o copertă dintr-o carte obscură și un instantaneu tipic pentru blogosfera românească - un bloc comunist, cu un balcon construit în mod inteligent, în fața a trei ferestre, fără nicio ușă. În concluzie, francezule, ai veni în România? Probabil că nu. Nici nu ai cum să știi că avem un imn muncitoresc de toată frumusețea, nici că avem o ministresă a turismului care pune accentul pe promovare, nici că pe litoral este frumos, dacă, printr-o aruncare divină a zarurilor genetice, ești surd, te descurci bine în mase uriașe de țărani și cunoști tehnici de supraviețuire în sălbăticie, putând astfel să comunici cu câinii vagabonzi. Dar să nu fim răutăcioși. Până la urmă e plăcut să mergi la munte, să pescuiești în deltă, să înoți în mare (când e mai liber). Poți să faci toate astea, mai ales când știi că în zece zile te întorci în țara ta vest-europeană, cu trotuare largi, asfalt plăcut, curățenie și oferte mai diversificate. Turiștii vor pachete all-in și curățenie Cam așa a sunat prezentarea făcută de Brice Cornet, cu mici adăugiri „de interior” făcute de noi. Aici aș avea o mică observație: poate ar fi fost mai bine să meargă cu prezentarea la Ministerul Turismului. Când arăți presei așa ceva riști să fii bătut în cap cu ziare, pliante și huse de la camerele de filmat, pentru că ziariștii „e deștepți și ei scrie de astea toată ziua!“. Firma Pragmawork a realizat un sondaj în rândul belgienilor, întrebându-i cum caută informații despre destinațiile de vacanță, ce ar vrea de la un sejur într-o altă țară și ce alți factori contează când se face alegerea finală. „Primul impuls este să caute informații pe internet. La acest capitol, România stă foarte prost. Nu găsești nimic care să te stimuleze, nu vezi nimic care să îți placă și să te determine să alegi această țară. Grav este că nu găsești nimic care să îți schimbe imaginea despre România pe care o ai în cap: mizerie, sărăcie, câini, Dracula, femei ușoare, romi. Așa gândesc majoritatea belgienilor când vine vorba de România”, explică Brice Cornet. Belgianul recomandă o promovare mai bună în mediile online, care duce la net-advertising, adică la răspândirea informațiilor din user în user. România pe Facebook, pe Twitter, pe bloguri, prin stațiile de metrou, în toaletele publice! În al doilea rând, cei care fac turism ar trebui să știe exact care este comportamentul turistului, în special în perioada de criză (n-aș fi vrut să apară cuvântul acesta iarăși) prin care trecem. „Turistul caută pachete all-in, avion și hotel, pentru a ști dinainte ce preț are vacanța sa. Nu vor surprize. De aceea este bine să vii acum cu croaziere, circuite culturale, oferte complete. Sunt din ce în ce mai atenți la prețuri și trebuie să îi ajuți să se decidă într-un timp scurt. Cum faci asta? Simplu. Fie oferi un preț mai mic, fie oferi ceva mai mult în același preț”, spune Luciana Păunescu, direc-torul executiv al touroperatorului belgian Maxitours. Personal, mă alătur hotelierilor, care sunt de părere că ce ne trebuie este o MARE curățenie de Paște. Să se dea o lege prin care fiecare cetățean trebuie să ia o mătură și să curețe 10 metri pătrați de teren, bloc, casă, stradă, trotuar, parc, alee din jurul său. Să nu mai ai impresia că filmul e alb-negru, în secunda în care treci granița în România. Nici o optimizare pe Google n-ar strica. Să fim serioși, până și cartierul Tomis Nord este promovat mai bine decât România.