Miturile dietelor

Orice dietă ai ține, la recomandarea medicului nutriționist sau nu, trebuie să ai grijă de organismul tău, astfel încât să primească toate elementele nutritive de care are nevoie. Deși unii susțin că nu ai voie pe perioada unei cure de slăbire să mănânci după o anumită oră, să consumi paste sau pâine, lucrurile nu stau tocmai așa, atâta timp cât te încadrezi în anumite limite. Dacă mănânci după ora 20, te îngrași - fals Dacă se consumă prea multe calorii la o masă, indiferent de oră, ele se depozitează sub formă de grăsime. „Pentru mulți dintre noi, cea mai consistentă masă este cea de seară, pentru că sărim peste mesele din timpul zilei sau mâncăm prea puține calorii înainte de cină. Cea mai bună strategie este să iei mai multe mese pe zi, egale cantitativ, decât să mănânci una sau două mese. Deci, poți mânca la ora 20, atâta vreme cât nu exagerezi”, a explicat dr. Anda Avramescu, consultant nutriție în cadrul Medicover. Dacă faci sport, slăbești - fals Sunt multe motive pentru care este bine să faci sport: îți dezvolți rezistența la efort, starea de bine, poți preveni bolile cardiovasculare și diabetul zaharat, dar nu slăbești. Aportul caloric este crescut pentru a reface energia consumată în timpul efortului fizic. Consultantul în nutriție vă sfătuiește ca în perioada de slăbire să reduceți caloriile consumate cu 500 cal/zi, la care să adăugați sportul. „Activitatea fizică regulată ajută foarte mult în perioada de menținere, după ce s-a ajuns la greutatea dorită”, a completat Anda Avramescu. Dacă mănânci paste și pâine, te îngrași - fals Pastele și pâinea trebuie consumate cu moderație, mai ales când se combină cu legume amidonoase, precum cartofii sau orezul, sau carne. În exces, ele stimulează producerea insulinei, care favorizează depunerea excesului de glucide în depozite de grăsime și duce la creșterea în greutate. O porție de pâine înseamnă o felie de toast, iar o porție de paste înseamnă cam trei linguri de paste fierte. Numărul de porții pe care le poți consuma pe zi depinde de anumite caracteristici individuale: vârstă, sex, greutate, activitate fizică, genă. Potrivit specialistului, „în cazul asocierii cu grăsimi, se recomandă împărțirea farfuriei astfel: o treime carne, o treime orez sau paste sau cartof, o treime alte legume: salată, varză, roșii, castraveți”. Dacă mănânci puțin și des, stimulezi metabolismul - adevărat Motivul pentru care mănânci este să produci energia necesară nevoilor de bază - respirație, digestie, funcție cardiacă etc. și pentru mișcare. Dacă nivelul de energie produs la o masă este prea scăzut, tendința este ca la următoarea masă să consumi în exces calorii. Doar că, în loc să producă energie, numărul ridicat de calorii se transformă în grăsime. Dacă bei foarte multă apă, slăbești - fals Excesul de greutate înseamnă exces de grăsime și nu retenție de apă. „Singurul mod eficient de slăbire este scăderea insulinei, care determină părăsirea grăsimii din celula de depozit și transformarea ei în energie consumată”, a precizat specialistul. Consumul recomandat pentru o hidratare corespunzătoare este de opt - zece căni pe zi. Dacă mănânci fructe, nu te îngrași - fals Limitează-te la două fructe pe zi și evită sucul de fructe, chiar dacă nu are adaos de zahăr. Fructele în exces îngrașă prin aportul de fructoză care stimulează insulina, cresc apetitul și nu țin de foame.