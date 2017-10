Mitt Romney are un uşor avantaj în faţa lui Barack Obama

În cursa pentru Casa Albă

Mitt Romney are un ușor avantaj în fața lui Barack Obama

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mitt Romney, care va fi probabil candidatul republican la prezidențialele din SUA, are un ușor avantaj în fața președintelui Barack Obama în cursa pentru Casa Albă, potrivit unui sondaj CBS News / New York Times, relatează CBS News.Conform sondajului realizat în perioada 11-13 mai, pe un eșantion de 615 adulți din toată țara, 46 la sută dintre alegătorii înregistrați l-ar vota pe Mitt Romney, iar 43 la sută ar opta pentru Barack Obama. Avantajul lui Romney se încadrează însă în marja de eroare a sondajului, de plus sau minus patru puncte procentuale.Un total de 62 la sută dintre respondenți au citat economia drept cel mai important subiect în alegerile prezidențiale. Îngrijorările privind deficitul bugetar se cla-sează pe un distant loc al doilea, cu 11 procente, urmate de sănătate, cu 9 la sută. 7 la sută au ales căsătoriile între persoane de același sex, 4 la sută au citat politica exter-nă și 2 la sută au ales imigrația.Majoritatea americanilor (67 la sută) consideră că economia este într-o stare proastă, în timp ce 32 la sută cred că este în stare bună. Pe de altă parte, 36 la sută au apreciat că economia se îmbunătățește, 24 la sută consideră că se înrăutățește, iar 39 la sută cred că se menține la același nivel.În ceea ce privește performanța lui Obama ca președinte, 50 la sută dintre americani o aprobă, iar 48 la sută o dezaprobă. Cu excepția lunii care a urmat eliminării lui Osama ben Laden, când rata de aprobare a lui Obama se ridica la 57 de procente, aceasta este cea mai mare rată de aprobare pentru actualul președinte în doi ani.v v vDintre alegătorii independenți, 43 la sută optează pentru Romney și 36 la sută pentru Obama, iar dintre moderați, 50 la sută îl susțin pe actualul președinte și 39 la sută pe candidatul republican. Ambii candidați se situează bine în rândul propriei baze politice, Obama având un sprijin solid din partea democraților și liberalilor, iar Romney din partea republicanilor și conservatorilor.