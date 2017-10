Mironescu îşi umflă, deja, muşchii la Mazăre

Mironescu își umflă, deja, mușchii la Mazăre

Deputatul Laurențiu Mironescu a intrat oficial în cursa pentru Primăria Constanța. Liderul PD-L Constanța și-a înaintat, ieri, candidatura în scris către Biroul Permanent Județean, care o va analiza și o va trimite mai departe spre aprobare la București. „Mi-am depus candidatura, astăzi (n.r. ieri), pentru funcția de primar al Constanței, la Biroul Permanent Județean al PD-L. M-am încadrat în termenul stabilit de conducerea partidului, iar de astăzi (n.r. - ieri) sunt candidatul PD-L”, a declarat Laurențiu Mironescu. Candidatura sa a fost primită de către organizația județeană a partidului, care o va dezbate în prima ședință a BPJ. După aceea, propunerea de candidatură va fi înaintată structurilor centrale, care vor decide dacă va da sau nu girul. Mironescu spune că lucrează de câteva luni bune la un program electoral, care va fi definitivat în scurt timp. „Va corespunde cu nemulțumirile constănțenilor, care au fost scoase la suprafață mai bine ca niciodată de această iarnă. Oameni au văzut dezinteresul primarului, iresponsabilitatea administrației locale“, susține candidatul democrat-liberal. Mironescu spune că se va prezenta în fața constănțenilor și cu o echipă de consilieri locali, care este deja coagulată la nivelul organizației municipale a partidului. În cadrul ultimei ședințe, conducerea PD-L a stabilit și criteriile pentru cei care doresc să intre în cursa pentru fotoliile de consilieri locali. Potrivit lui Laurențiu Mironescu, va conta mult pregătirea profesională, implicarea în activitatea politică, performanțele politice. Ceea ce a uitat probabil să ne povestească liderul PD-L de la municipiu este că niciodată, nicio formațiune cu pretenții, nu a ținut cont de asemenea criterii, ci mai degrabă de funcțiile din partid, bani, relații, nepotisme, etc. Nici PD, nici PNL, cu atât mai puțin PSD sau PRM. Revenind la oile sale, Mironescu susține că întreg programul său politic este susținut și discutat cu specialiști. „Spre exemplu, în programul meu voi vorbi de retrocedări și Legea 10. Nu aș putea să fac lucrul acesta fără să am opinia unor juriști, unor specialiști, care să îmi spună cu adevărat cum stau lucrurile. Nu vreau să promit lucruri doar pentru a mă auzi vorbind”, ne-a declarat democrat-liberalul. Mironescu spune că se pregătește bine pentru a nu repeta prestația slabă pe care a realizat-o în calitate de parlamentar. „Nu sunt deloc mulțumit de mandatul de deputat. Nu am reușit să-mi concretizez nemulțumirile legate de activitatea din care eu provin – cea portuară. Nu am putut să reglementez prin legi activitatea din port, din shipping”, a adăugat parlamentarul PD-L.