Mircea Banias vede „PD-L la guvernare , iar PSD în Opoziţie“

Mircea Banias vede „PD-L la guvernare , iar PSD în Opoziție“

Democrat-liberalii constănțeni au susținut, ieri, prima conferință de după scrutinul de duminică. Câștigătorii mandatelor de deputați, respectiv al celui de senator au vorbit despre ce înseamnă pentru PD-L Constanța scorul obținut, dar și despre posibilele formule de funcționare a viitorului executiv. Astfel, președintele Organizației Județene a PD-L, proaspăt câștigător al mandatului de senator pe Colegiul 4, Mircea Banias, a declarat că „este un moment fericit din viața Partidului Democrat Liberal, la Constanța” și asta pentru că, potrivit explicațiilor sale, pedeliștii și-au atins „obiectivele fixate și numărul de mandatele propuse”. Noii parlamentari PD-L de Constanța, Maria Stavrositu (Colegiul 10 la deputați), Zanfir Iorguș (Colegiul 5 la deputați), Constantin Chirilă (Colegiul 4, Camera Deputaților) și Mircea Banias, colegiul nr. 4 la Senat, au ținut să menționeze, ieri, ce a însemnat pentru ei campania electorală, dar și cum văd formula viitorului Guvern. „A fost o campanie dură, atipică. E foarte greu să încerci să schimbi oa-menii. E o victorie asupra unui dușman invizibil, pentru că mașinăria funcționa în spatele nostru, oamenii fiind mânați spre aceeași culoare roșie”, a sunat aprecierea noului deputat Constantin Chirilă. Referitor la negocierile care au loc zilele acestea pe marginea formulei de guvernare, Maria Stavrositu a afirmat că i se pare „ridicol și absurd” ca una dintre condițiile ridicate de PNL să fie aceea privind desemnarea, în calitate de premier, a lui Călin Popescu Tăriceanu, în condițiile în care acest „personaj a obținut mandatul, în confruntarea directă cu alegătorii, la a doua redistribuire”. „PD-L nu are ce să caute în opoziție!” Întrebat despre varianta în care PD-L s-ar putea retrage în opoziție, Mircea Banias a respins această posibilitate. „PD-L nu are ce să caute în opoziție” a fost, mai exact, declarația lui. „Eu, personal, văd PD-L la guvernare, iar PSD în opoziție”, a adăugat el. În ceea ce îi privește pe liberali, liderul pedeliștilor tomitani a declarat că „o alianță cu PNL-ul ar fi ceva mai firească”. Chiar și așa, însă, el a atras atenția asupra „pretențiilor mai mari decât ar avea dreptul în urma voturilor” impuse de PNL. Nu în ultimul rând, senatorul a făcut câteva observații și pe marginea variantei unui guvern minoritar, variantă vehiculată în ultimele zile. În sensul acesta, el a explicat: „PD-L plus UDMR plus minoritățile înseamnă 44 de procente în Parlamentul României. Eu sunt convins că nu se va ajunge în situația asta, să guvernăm minoritar. Se va ajunge la o guvernare majoritară, cel mai probabil cu PNL”, a mai precizat el. Iorguș nu vrea „proiecte de coastă, de subcoastă” Prezent și el la conferința de ieri, Zanfir Iorguș, deputatul Colegiului 5, a declarat că, în calitate de parlamentar, va susține toate acele proiecte care aduc beneficii constănțenilor și administrației locale. În aceeași ordine de idei, fostul edil al Mangaliei a ținut să menționeze că prioritatea sa în zona colegiului pe care îl reprezintă va fi „revenirea acesteia la normalitate, astfel încât să se termine cu abuzurile pesediste, abuzuri incredibil de imaginat la atâția ani de la revoluție”. Referitor la susținerea, în Parlament, a inițiativelor privind județul Constanța, pedelistul a declarat ironic: „Nu vom susține tot felul de proiecte de coastă, de subcoastă, ci doar pe acelea care vin în interesul cetățenilor”. De remarcat este că Mircea Banias a anunțat că, în viitorul apropiat, reprezentanții PD-L Constanța în Parlament își vor deschide cabinete parlamentare la care sunt așteptați să își expună problemele toți cetățenii județului, indiferent de colegiul căruia îi aparțin.