Mioara Roman ar putea fi evacuată din vila din Primăverii

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mioara Roman riscă să fie dată afară din vila din Primăverii! În plus, ea ar putea pierde și casa de vacanță din Sinaia din cauza datoriilor uriașe pe care le are la RA-APPS. Fosta soție a lui Petre Roman nu și-a plătit chiria timp de aproape trei ani, potrivit Realitatea.net. Regia a cerut în instanță ca vila din Sinaia, moștenită de Mioara Roman de la familia sa, să fie pusă sub sechestru. Chiar și așa, datoriile acumulate la RA-APPS nu ar putea fi achitate. Reprezentanții Regiei spun că acestea se ridică la o jumătate de milion de euro, în timp ce casa din Sinaia valorează 200 de mii de euro, conform experților imobiliari. Fosta soție a lui Petre Roman a refuzat să mai plătească vreun ban RA-APPS, în 2008, după ce chiria a crescut de la 250 de euro la 6 mii de euro pe lună. Mioara Roman este așteptată pe 9 august la o nouă înfățișare în procesul pe care îl are cu RA-APPS.