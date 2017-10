După Sulfina și „slugoii“ de la DNA

Ministrul Predoiu accede pe lista neagră a primarului Mazăre

Plajele litoralului românesc stau, din nou, sub semnul incertitudinii. După „proasta” de Sulfina și „slugoii” de procurori ai lui Băsescu, Mazăre se plânge acum de fostul liberal Predoiu care se pare că îi dă edilului tomitan planurile peste cap, și asta în ciuda coaliției de guvernare PSD - PD-L care i-a conferit atâta încredere primarului Constanței că își va pune în aplicare toate proiectele… Cu doar câteva zile înainte de deschiderea oficială a sezonului, primarul Radu Mazăre plânge, în continuare, după plaje. Guvernul Boc a dat marți o ordonanță de urgență, inițiată de Ministerul Turismului și de Ministerul Mediului, potrivit căreia administrarea plajelor ar trebui să cadă, de acum înainte, în sarcina administrațiilor locale și a hotelierilor. Bucuria adoptării ordonanței s-a risipit repede, odată cu mesajul primit de primarul Radu Mazăre de la ministerul mediului, potrivit căruia, deși ordonanța a trecut, ea nu are avizul din partea Ministerului Justiției. „Ordonanța a fost aprobată, dar n-a fost aprobată, ca atare nu știm ce se va întâmpla cu plajele”, a spus ieri Mazăre, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit primarului, ordonanța care a trecut, într-adevăr, marți, de guvern, nu are avizul ministrului justiției, Cătălin Predoiu. Mazăre a declarat că Predoiu nu a semnat avizul, susținând că șeful Justiției nu ar fi de acord ca plajele să fie administrate numai de deținătorii structurilor de cazare. Ministrul Justiției, liberalul Predoiu, consideră că nu este în regulă ca plajele să fie date în asociere hotelierilor și nu este în regulă ca numai hotelierii și deținătorii de structuri de cazare să se poată asocia. El consideră că plaja trebuie dată pe bază de licitație publică, în concesiune sau închiriere, și la licitație poate participa oricine, indiferent de obiectul de activitate. „Ministrul nu a semnat avizul pentru ordonanță. Dumnealui are două puncte de vedere: unul că nu este constituțional, fără alte explicații, și doi - că, dacă se face această ordonanță, este limitativ și că de ce să poată administra plaje numai hotelurile și de ce să nu poată administra și firmele care vând fier vechi”, a declarat, ieri, primarul Constanței. Într-adevăr, ministrul Predoiu nu a semnat avizul pentru ordonanța care ar face mulți primari fericiți, dar și pe hotelieri… „Sunt niște lucruri de lămurit la nivel tehnic între noi și Ministerul Turismului, care este principalul inițiator al ordonanței. Imediat ce aceste aspecte se vor lămuri, vom comunica acest lucru”, a declarat, pentru „Cuget liber”, consilierul pe probleme de comunicare din cadrul Ministerului Justiției, Simona David. Simona David a mai menționat că nu va dura mult până la soluționarea problemelor: „Ministerul nostru nu tergiversează lucrurile și se va lua în scurt timp o decizie”, a mai spus consilierul din cadrul Ministerului Justiției. Până la rezolvarea aspectelor de ordin tehnic invocate, ordonanța care a trecut marți de Executiv, nu poate fi de folos, statutul plajelor de la malul Mării Negre fiind unul nesigur.