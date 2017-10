Ministrul Justiţiei din Franţa are doi fraţi judecaţi pentru trafic de droguri

Ministrul Justiției din Franța are doi frați judecați pentru trafic de droguri

Ştire online publicată Joi, 23 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un al doilea frate al ministrului francez al justiției Rachida Dati va fi judecat pentru trafic de stupefiante începând din noiembrie, au anunțat surse judiciare, la o zi după condamnarea unui prim frate al acesteia la un an de închisoare din același motiv, transmite AFP. Omar Dati este sub control judiciar din iunie 2005, după ce a fost reținut în cadrul unei anchete pentru trafic de canabis în regiunea Chalon-sur-Saône (centru-est). Faptele de care este bănuit Omar datează din anii 2004 și 2005 și se referă la trafic de droguri la scară medie - câteva sute de grame de canabis, a precizat pentru AFP o altă sursă judiciară. Un alt frate al ministrului, Jamal Dati, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat marți la 12 luni de închisoare cu executare de către o curte de apel de la Nancy și a decis să facă apel la Curtea de Casație. Rachida Dati, care provine dintr-o familie de imigranți marocani, a fost numită în mai, la vârsta de 41 de ani, ministru de justiție. Condamnarea lui Jamal Dati și anunțul judecării lui Omar Dati intervin la doar o lună după ce Parlamentul a adoptat o lege care introduce pedepse minime pentru recidiviști. A fost una dintre măsurile promovate de Sarkozy, partizan al consolidării arsenalului judiciar.