Ministrul de Externe Diaconescu va efectua o vizită oficială în Azerbaidjan

Ştire online publicată Marţi, 07 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul de Externe al României, Cristian Diaconescu, va efectua miercuri și joi o vizită la Baku, unde Ambasada României a devenit și punct de contact NATO și unde va avea loc o conferință internațională despre „maturitatea politică” a Alianței, anunță un comunicat MAE. Vizita ministrului Cristian Diaconescu are loc la invitația omologului său azer, Elmar Mammadiarov. Pe lângă convorbirile pe care ministrul Diaconescu le va avea cu omologul său azer, sunt preconizate, potrivit MAE, și întrevederi cu președintele țării, Ilham Aliev, cu președintele Parlamentului, Ogtai Asadov, și cu prim viceprim-ministrul Iagub Eiubov. Ambasada României în Azerbaidjan a devenit de la începutul anului, pentru doi ani, și punct de contact NATO la Baku. În acest context, ministrul de Externe urmează să susțină o alocuțiune în deschiderea conferinței internaționale „NATO - An Alliance of Full Political Maturity” (NATO - O alianță a deplinei maturități politice), organizată cu sprijinul Ambasadei României la Baku.