Miniştrii de externe din UE îşi exprimă îngrijorarea faţă de acţiunile Israelului în Fâşia Gaza

Miniștrii de externe din UE își exprimă îngrijorarea față de acțiunile Israelului în Fâșia Gaza

Miercuri, 18 Ianuarie 2012

Un proiect de declarație care va fi discutat săptămâna viitoare de miniștrii de externe din Uniunea Europeană susține că monopolizarea de către Israel a unor terenuri și zone marine în Fâșia Gaza ocupată este 'îngrijorătoare' și pune în pericol soluția cu două state, relatează EUobserver."În contextul evoluțiilor îngrijorătoare din 2011, în special în ceea ce privește coloniile din Zona C, UE își reafirmă angajamentul față de soluția cu două state. Viabilitatea soluției cu două state nu trebuie pusă în pericol", se arată în textul convenit provizoriu luni la nivel diplomatic.Documentul menționează de asemenea că UE 'salută' recentele eforturi ale Iordaniei de a relua negocierile dintre israelieni și palestinieni și face apel la ambele părți 'să construiască o atmosferă de încredere' pentru negocieri.Zona C este o porțiune de 62 la sută din Fâșia Gaza, creată prin Acordurile de Oslo din anii 1990 ca fiind sub controlul deplin al Israelului.Referința miniștrilor la evoluțiile 'îngrijorătoare' se bazează pe un raport intern din partea șefilor misiunilor UE în Israel de la 14 decembrie care acuză statul evreu că folosește legea locuințelor pentru a forța populația nativă palestiniană să plece de pe aceste terenuri fertile pentru agricultură.Raportul notează că în 1967 existau între 200.000 și 320.000 palestinieni în Valea Iordanului, din care mare parte se află în Valea C, dar că în prezent mai trăiesc acolo doar 56.000. Populația evreiască a crescut de la 1.200 la 310.000 de persoane în aceeași perioadă.Documentul subliniază că fermele israeliene folosesc 'majoritatea resurselor de apă din zonă' pentru a produce cereale pentru export. În același timp, palestinienii au acces la doar 25% din apa disponibilă la prețuri mai mari, ceea ce îi limitează la o 'agricultură de intensitate redusă'.Toate cele 27 de state din UE au sprijinit raportul intern, iar un diplomat european a spus că proiectul de declarație al miniștrilor ar urma să fie adoptat într-o formă mai mult sau puțin neschimbată.