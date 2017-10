Andrei Pavel și Horia Tecău joacă în proba de dublu la Australian Open

Mingi servite la 40 de grade Celsius

Chiar dacă și-a anunțat retragerea din activitatea competițională, Andrei Pavel nu a părăsit, încă, Open-ul de la Melbourne. „Cneazul” are ambiția de a juca și în proba de dublu, în care îl are drept partener pe Horia Tecău. Durerile de spate l-au silit pe Andrei Pavel să abandoneze partida cu Andy Murray, din runda de deschidere a Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfășoară, în această perioadă, la Melbourne. Tenismanul constănțean i-a strâns mâna scoțianului, i-a urat succes în carieră, apoi a anunțat că își pune racheta în cui. „Cneazul” nu a urcat, însă, în avionul de Europa, hotărând să-și prelungească șederea în Țara Cangurilor. Asumându-și toate riscurile, Pavel va juca în proba de dublu, în care face pereche cu un alt constănțean, Horia Tecău, iar primii lor adversari sunt Simon Aspelin (Suedia) și Pavel Vizner (Cehia), capi de serie nr. 10. „Din pricina problemelor medicale, Andrei a solicitat organizatorilor amânarea partidei de dublu (n.r. - planificată inițial ieri, se dispută astăzi), primind acceptul. Cuplul pe care îl vor înfrunta este unul dintre cele mai puternice și mai bine sudate, dar băieții cred în șansa lor și se vor bate până la ultima minge. Sunt pregătiți și își doresc să adune puncte. În ceea ce îl privește pe Horia, am vorbit cu el acum câteva ore, este în formă, s-a acomodat deja cu temperatura. La Melbourne, e foarte cald, marți, termometrele indicau aproape 40 de grade Celsius. O vreme care îți creează probleme și la plimbare, darămite la un meci de tenis”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tatăl lui Horia, comisar șef Romeo Tecău. Pavel a mai evoluat alături de Tecău în urmă cu doi ani și jumătate, la acel 4-1 cu naționala Coreii de Sud, din Cupa Davis. Coșmar pentru Edina Gallovits Jucătoarele de tenis Edina Gallovits și Monica Niculescu au ratat calificarea în turul trei al Australian Open, româncele pierzând partidele disputate, ieri, în runda secundă. Edina a făcut cel mai slab meci al carierei, fiind desființată (0-6, 0-6) de rusoaica Vera Zvonareva, favorita nr. 7, în timp ce Monica s-a înclinat în fața Sarei Errani (Italia), scor 2-6, 3-6. Dacă ar fi reușit să câștige aceste jocuri, cele două românce s-ar fi aflat, față în față, în turul trei. Oricum, fetele nu părăsesc turneul cu mâna goală, pentru evoluțiile lor primind câte 45 de puncte WTA și 21.000 de dolari. Astfel, țara noastră rămâne fără nicio reprezentantă pe tabloul de simplu feminin, după ce Sorana Cîrstea fusese eliminată din primul tur de unguroaica Melinda Czink.