Militarii kenyeni au jefuit centrul comercial Westgate după atacul terorist

Ştire online publicată Luni, 21 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Înregistrările efectuate de camerele de supraveghere instalate la centrul comercial Westgate din Nairobi, atacat în urmă cu patru săptămâni de un comando islamist, arată militari kenyeni care fură diverse bunuri, afirmă sâmbătă cotidianul The Nation.Publicarea acestor informații are loc la două zile după ce parlamentarii care se ocupă de anchetarea acestui atac au conchis că armata nu a comis furturi.Comercianții din Westgate au anunțat că li s-au furat bunuri din magazine, acte atribuite forțelor kenyene la încheierea luptelor cu atacatorii.Potrivit The Nation, înregistrarea video de 30 de minute arată „numeroși soldați în timp ce răscolesc supermarketul Nakumatt și părăsindu-l cu sacoșe de plastic prin care nu se vedea ce conțin”.Aceeași înregistrare, datată a doua zi după atac, când doar armata avea acces la centrul comercial, arată soldați în uniformă care lasă armele pentru a putea avea mâinile libere în vederea sustragerii de bunuri din magazine.Atacul de la Westgate, care a durat patru zile începând din 21 septembrie, a fost revendicat de islamiștii somalezi Al-Shabaab, ce au legături cu Al-Qaida, și s-a soldat cu 67 de morți.