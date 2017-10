Milionar în 18 zile

Ştire online publicată Marţi, 30 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Alan Fishman este un nimeni pentru 99,9% din populația globului. În același timp, ar putea fi cel mai norocos om în viață. În urmă cu nici trei săptămâni, el a fost angajat pe post de director general la Washington Mutual (WaMu), cea mai mare bancă de economii și creditare din America. Contractul său prevedea, pe lângă salarii și prime, un bonus de bun-venit („Golden Hello”) de 7,5 milioane dolari și încă o asigurare de 6,15 milioane dolari, în cazul desfacerii contractului. Fishman l-a înlocuit pe fostul director, Kerry Killinger, misiunea sa fiind să redreseze mamutul financiar și să ajungă iarăși pe plus. Din păcate pentru acționari, banca a dat faliment. În zece zile, titlurile băncii au scăzut, iar oamenii și-au retras instantaneu banii. Marea WaMu a fost plasată sub legea falimentului. Contractul lui Fishman s-a încheiat și, datorită clauzelor negociate, i s-a plătit întreaga sumă de 13,65 milioane dolari, plus salariul și primele aferente celor trei săptămâni de muncă. În total… 19,1 milioane dolari, pentru 18 zile de muncă și performanța de a fi falimentat cea mai mare bancă din SUA. Acționarii și-au pierdut toți banii. Sincer, cred că oricine ar fi putut face asta… (Sursa: Liberation)