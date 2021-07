Miliardarul Jeff Bezos se retrage de la conducerea Amazon

Jeff Bezos, cel mai bogat om al planetei, renunță de luni la funcția sa de CEO al puternicei companii Amazon pe care a fondat-o în urmă cu mai bine de un sfert de secol și care între timp a devenit cea mai mare și mai valoroasă din lume. Așa cum a anunțat încă din februarie, el va rămâne președinte executiv și cel mai mare acționar al companiei, însă deja interesul miliardarului s-a mutat către alte domenii, potrivit Digi24.Retragerea lui Jeff Bezos la 5 iulie nu este întâmplătoare. Luni se împlinesc 27 de ani de la înregistrarea magazinului online de cărți Amazon. Între timp, Amazon com. Inc a devenit cel mai mare retailer online din lume.Cât primește Andy Jassy, succesorul lui Jeff BezosMiliardarul îl va lăsa la conducerea companiei-mamă pe fostul șef al Amazon Cloud Web Computing (AWC), Andy Jassy. Acesta va primi acţiuni suplimentare la Amazon de peste 200 milioane de dolari, care vor fi plătite într-un termen de 10 ani.Remuneraţia de bază a lui Jassy va fi de 175.000 de dolari. Pe lângă această sumă, el mai are 45,3 milioane de dolari în acţiuni acordate anterior, pe care le-a dobândit în 2021, şi 41,5 milioane de dolari în acţiuni pe care le-a obţinut în 2020.