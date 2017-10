Mike Tyson: Sunt aproape de moarte, pentru că sunt un alcoolic înrăit

Sâmbătă, 24 August 2013.

Fostul pugilist american Mike Tyson spune că este aproape de moarte deoarece este un alcoolic înrăit.Tyson, în vârstă de 47 de ani, a afirmat că de 6 zile nu a mai consumat alcool sau droguri, ceea ce e "un miracol", notează The Guardian."Nu vreau să mor. Sunt aproape de moarte pentru că sunt un alcoolic înrăit. Uneori sunt un tip rău. Am făcut multe lucruri rele și vreau să fiu iertat. Vreau să îmi schimb viața, vreau să trăiesc altfel acum. Nu am consumat alcool și droguri de șase zile și pentru mine asta este un miracol. I-am mințit pe toți spunând că nu mai beau. Aceasta este abia a șasea zi în care nu am băut", a spus fostul pugilist.Mike Tyson a devenit la 20 ani, în 1986, cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria grea.De-a lungul carierei sale, pugilistul a fost implicat în numeroase scandaluri în viața personală: închisoare pentru viol, dependență de droguri, multe bătăi și agresiuni fizice.