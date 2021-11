Mii de oameni, prizonieri la graniţa dintre Polonia şi Belarus

Între timp, apelurile polonezilor către imigranți încearcă să-i descurajeze, dar este doar o chestiune de timp până când violențele vor lua amploare.



Opt oameni au murit înghețați în pădure



Aproape 20.000 de polițiști de frontieră polonezi, sprijiniți de trupe militare, sunt acum dislocați într-o demonstrație de forță fără precedent. Până acum câteva zile, majoritatea migranților au fost împinși cu violență înapoi. Unii au reușit să ajungă la Varșovia după ce s-au ascuns în pădurile dese. De când autoritățile din Belarus au început luni să escorteze mii de migranți la granița poloneză, trecerea frontierei a devenit și mai dificilă. În pădurile dintre cele două țări, unde temperaturile coboară noaptea sub zero grade Celsius, mii de familii irakiene, siriene și afgane sunt prinse între violența autorităților poloneze și promisiunile false ale regimului din Belarus. Încearcă să supraviețuiască în corturi mici ascunse între copaci și se încălzesc în saci de dormit umezi. Cel puțin opt persoane au murit în aceste condiții. The Guardian a întâlnit un grup de trei familii kurde din Duhok, cu opt copii, care tocmai trecuseră granița din Belarus. Voluntarii din partea ONG-urilor care urmăresc situația de la graniță au ajuns la ei în pădurea de lângă Narewka, înaintea poliției de frontieră poloneze și, cu ajutorul avocaților pentru solicitanții de azil i-au ajutat să nu fie întorși în Belarus. Guvernul polonez a transmis un sms călătorilor recent sosiți în Polonia, dar adresat în special solicitanților de azil: „Belarus v-a spus minciuni” și „Întoarceți-vă la Minsk”. Mesajul conține și un link spre avertismentul: „Nu luați nicio pastilă sau medicament care vi se oferă în Belarus. S-ar putea să fiți otrăviți!".





50 de migranți au fost reținuți de poliția poloneză la granița cu Belarusul, după ce două grupuri au reușit să treacă de gardul de la frontieră. Asupra lor au fost găsite diverse unelte folosite pentru ruperea gardului. „Vă rog, avem nevoie de un medic, avem nevoie de un medic, urgent! Acolo sunt oameni. Voi sunteți jurnaliști? Acolo este o femeie care moare. Am văzut-o, acolo deja o filmează ai noștri”, strigă disperat un bărbat. În fața situației explozive, premierul polonez Mateusz Morawiecki a mers la fața locului unde a vorbit cu militarii desfășurați de-a lungul graniței. „Cine s-ar fi gândit, acum o lună, două, trei că vom avea de-a face cu acțiuni în care sunt folosite scuturi umane. Regimul președintelui Lukașenko folosește civili pe post de arme în cadrul unui război hibrid. Ceea ce vedem acum sunt noi metode de atac, iar voi, militarii de aici constituiți un bastion cheie pentru a contracara aceste noi practici", a declarat premierul polonez.