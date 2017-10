Miei mai puţini, dar mai scumpi pentru Paşte

Miei mai puțini, dar mai scumpi pentru Paște

Crescătorii de ovine din județul Constanța sunt îngrijorați că Paștele care se apropie nu va suscita interesul constănțenilor pentru carnea de miel, precum în alți ani. Cu toate acestea, există comercianți care s-au încumetat deja să scoată la vânzare carnea de miel și susțin că le merge bine. Prețul este mai piperat decât în 2008, pentru că și cheltuielile sunt mai ridicate și puțini vor fi cei care vor face reduceri. Mai mult, pentru a nu exista pierderi, mieii vor fi sacrificați în funcție de vânzări, căci producătorii susțin că sunt pregătiți să acopere întregul necesar al consumatorilor, doar să aibă căutare produsul. În ultimii ani, înaintea Paștelui au fost sacrificați, în medie, 70.000 de miei, dar în următoarele săptămâni, crescătorii de ovine preconizează că vor tăia aproximativ 50.000 de animale. Numărul nu este însă bătut în cuie, după cum au subliniat producătorii, ci depinde de cât de interesați vor fi constănțenii de „trufandaua” cu pricina - a arătat Valentin Marian, secretarul executiv al Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea (ACOD). Crescătorii spun că vor ține la preț Prețul este însă mai ridicat decât cel de anul trecut. Dacă, în 2008, carnea de miel s-a comercializat cu 15 lei/kg, pentru Paștele care se apropie, constănțenii trebuie să scoată din buzunar 20 lei/kg. „În prezent, crescătorii cheltuiesc peste 250 lei pentru creșterea unei ovine, iar prețul de vânzare a animalului în viu este de 9,5 lei/kg, așa că estimăm că prețul corect de comercializare a mieilor sacrificați este de 18-20 lei/kg. Cine va vinde pe un preț mai mic va merge în pierdere”, a mai spus Valentin Marian. Mieii nu pot fi comercializați în piețe fără crotaliile eliberate de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care îi identifică genetic. Crescătorii din Constanța au primit până în prezent aproximativ 60.000 de crotalii, alte 10.000 urmând să sosească în perioada următoare, astfel că din acest punct de vedere nu sunt probleme - susțin atât crescătorii cât și reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța. În prezent, mieii sacrificați pot fi puși în vânzare în spațiile avizate din piețele Griviței, Unirii și Tomis III, dar și în cele din Mangalia, Medgidia și Cernavodă. „Dacă va exista cerere vor fi amenajate spații și în alte piețe. Totodată, cu două săptămâni înainte de Paște vom autoriza, cu titlu provizoriu, mai multe puncte de sacrificare pentru cei care vor veni cu mieii spre comercializare”, a precizat Gheorghe Dincă, director adjunct al DSVSA Constanța. Piața va dicta numărul sacrificărilor La rândul lor, crescătorii de ovine din județul Constanța susțin că vor sacrifica mieii în funcție de cererea de pe piață. „Crescătorii sunt îngrijorați, pentru că nimeni nu vrea să iasă în pierdere. Drept pentru care fiecare va sacrifica miei în funcție de comenzile primite, pe măsură ce vor fi vânduți. În principal, se va ține cont de cum va merge piața. În urmă cu ani de zile, mieii se vindeau întregi. Acum îi dai cumpărătorului cât vrea, un kilogram sau jumătate de miel. Presupunem că nu va fi cererea de anul trecut, pentru că puterea de cumpărare a scăzut simțitor și se poate ajunge în situația ca mulți crescători să nu mai sacrifice animalele”, a arătat secretarul executiv al ACOR. Miei de vânzare în Piața Griviței Până în prezent, singurul loc de unde constănțenii pot achiziționa mielul pentru masa tradițională de Paști este un stand din Piața Griviței, închiriat de o familie de crescători de ovine din localitatea constănțeană Tariverde. Elena Dimu ne-a spus că și-a deschis „afacerea” la începutul săptămânii și nu consideră că s-a grăbit. „Nu mă pot plânge că nu am vânzare, pentru că oamenii cumpără de pe acum, fie un miel întreg, fie câte o pulpă, după posibilități”, a afirmat comercianta. De altfel, pentru a-și atrage clienții, femeia spune că lasă și la preț, pentru a nu rămâne cu mieii în galantare. Chiar dacă în vitrine este afișat un preț de 20 lei/ kg pen-tru carnea de miel și 15 lei/kg pentru cea de berbecuț, vânzătoarea își îmbie clienții cu reduceri de până la 15 lei/kg pentru carnea de miel și cu un procentaj asemănător și la carnea de berbecuț. „Astăzi (n.r. ieri, 25 martie) am vândut patru miei”, a adăugat precupeața. Comenzile vor fi de bază! Numărul nu pare semnificativ, dacă ținem cont de faptul că mai numeroși sunt constănțenii care se limitează, cel puțin deocamdată, la studierea pieței. „Încă nu m-am hotărât dacă voi cumpăra sau nu carne de miel. Eu sper să mai scadă prețul”, a afirmat Vasile Făgăianu, un pensionar în vârstă de 76 ani, care s-a oprit pentru câteva momente în dreptul standului cu miei sacrificați, dar a plecat repede mai departe. Tocmai din cauza șovăielii clienților - majoritatea se uită de două ori în buzunar înainte de a face vreo cheltuială suplimentară - comercianții nu se încumetă să se aprovizioneze cu miei. „Nu vom aduce în unitate, dar vom lua comenzi de la clienții care vor dori, pentru că nu vrem să rămânem cu carnea nevândută. Cât privește prețul de vânzare, vom încerca să fie sub prețul mediu din piețe. Dar asta peste vreo două săptămâni”, ne-a spus o vânzătoare a unei măcelării din cartierul Poarta 6. Pe de altă parte, reprezentanții unităților de comercializare a cărnii și produselor din carne din Tomis III ne-au spus că nu vor avea la vânzare carne de miei.