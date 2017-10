Michelle Obama acuzată că a cheltuit zece milioane de dolari din banii contribuabililor pentru vacanţe

Michelle Obama acuzată că a cheltuit zece milioane de dolari din banii contribuabililor pentru vacanțe

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prima Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, ar fi cheltuit zece milioane de dolari din banii contribuabililor doar pe vacanțe în ultimul an, potrivit unor surse de la Casa Albă, citate de Daily Mail, în ediția electronică. "Este dezgustător. Michelle profită de poziția sa privilegiată în timp ce majoritatea americanilor care muncesc din greu abia își pot permite o săptămână sau două de concediu ", a declarat o sursă pentru National Enquirer. Când s-a făcut calculul final, s-a constatat că ea a chetuit peste zece milioane de dolari din banii contribuabililor doar pe vacanțe.Prima Doamnă ar fi petrecut 42 de zile de vacanță în ultimul an, inclusiv cea din Spania de 375.000 de dolari și cele patru zile la ski în Vail, Colorado, unde a cheltuit 2.000 de dolari pe noapte pentru un apartament la hotelul Sebastian. În plus, sejurul de nouă zile al familiei la Martha's Vineyard este, de asemenea, scump, proprietatea închiriată costând 50.000 de dolari pe săptămână. "Lui Michelle îi plac, de asemenea, băuturile alcoolice scumpe în timpul excursiilor. Preferă martini cu votcă de cea mai bună calitate și are o preferință aparte pentru vinurile spumoase scumpe", a declarat sursa citată.Atunci când președintele și soția sa plătesc pentru unele dintre cheltuielile persoane din propriul buzunar, site-ul whitehousedossier.com arată că valoarea plătită de cuplu este cu mult depășită de prețul plătit de populație.În plus, președintele și familia sa au sosit cu avioane separate în Massachusetts, deși au călătorit în aceeași zi. Președintele a plecat de la Casa Albă la bordul Marine One și a mers către baza aeriană Andrews pentru a urca la bordul Air Force One, împreună cu câinele Bo. După ce a aterizat la Cape Cod Coast Guard, el a luat elicopterul până la destinația sa de vacanță. Soția sa și cele două fiice ale lor, care au ajuns cu doar patru ore înainte, au plecat tot de la Washington, dar au călătorit la bordul unui avion militar special. Acestea au beneficiat de propria coloană oficială de la aeroport la reședința de vacanță.