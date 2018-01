Michael Wolff susţine că dezvăluirile din cartea sa vor pune capăt preşedinţiei Trump

Michael Wolff susține că dezvăluirile din cartea sa vor pune capăt președinției Trump

Autorul unei cărți extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la președinția SUA susține că dezvăluirile sale vor pune capăt mandatului lui Trump la Casa Albă, informează Agerpres.ro.Potrivit unor comentarii făcute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cărții sale "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (''Foc și Furie: În interiorul Casei Albe a lui Trump''), potrivit căreia Trump nu este potrivit pentru funcția sa, a devenit o opinie larg răspândită."Cred că unul dintre efectele interesante pe care cartea le-a avut până acum este unul foarte clar de tipul 'împăratul este dezbrăcat'", a explicat Wolff într-uninterviu difuzat sâmbătă, făcând aluzie la "Hainele cele noi ale împăratului", cunoscuta poveste a lui Hans Christian Andersen."Brusc, peste tot, oamenii au reacția 'Doamne, e adevărat, împăratul este dezbrăcat'. Acesta este fundalul percepției (...) care va pune capăt într-un final...acestei președinții", a completat Wolff.De partea cealaltă, Trump a respins cartea ca fiind plină de minciuni și l-a atacat pe jurnalist pe Twitter numindu-l "un ratat total, care a inventat povești pentru a vinde această carte extrem de plictisitoare și de neadevărată".În replică, Wolf și-a apărat cartea și felul în care aceasta a fost scrisă "Aceasta înseamnă să relatezi. Așa se face. Întrebi oamenii, te apropii cât poți de eveniment, iei interviuri celor care cunosc evenimentul (...), ajungi să cunoști circumstanțele la fel de bine ca oricine și apoi relatezi", a explicat el.Originar din New Jersey, dar rezident de mult timp la New York, Wolff a fost de două ori laureat al premiului National Magazine, secțiunea comentariu, în 2002 și 2004. Cea mai cunoscută carte a sa, publicată în 2008, este consacrată unui alt magnat, Rupert Murdoch, supranumit ''omul care face știrile''.