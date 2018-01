Michael Douglas, acuzat de hărţuire sexuală

Michael Douglas, acuzat de hărțuire sexuală

Miercuri, 10 Ianuarie 2018.

Michael Douglas este acuzat de hărțuire sexuală într-un articol care urmează să fie publicat, iar actorul american spune că a simțit nevoia să vorbească despre presupusul incident care a avut loc în urmă cu 30 de ani, numindu-l „un coșmar”, înainte ca acesta să apară în presă, scrie News.ro.Starul de la Hollywood a spus că o fostă angajată l-a acuzat că a hărțuit-o sexual în urmă cu 30 de ani.„Este o minciună, o fabricație, nu conține niciun fir de adevăr”, a declarat el pentru Deadline.Douglas a precizat că a fost contactat de avocatul său în luna decembrie, care i-a spus că în presă urmează să apară un articol legat de acuzațiile pe care i le aduce femeia.În plus, el ar fi pus-o pe o listă neagră, astfel încât ea să nu se poată angaja în altă parte, ar fi folosit un „limbaj colorat” de față cu ea și i-a vorbit „grosolan” în conversații private cu prietenii lui.„Este foarte dureros”, a mai spus Douglas, descriind situația drept „un coșmar”. „Mă mândresc cu reputația mea în industrie, să nu mai menționez lunga istorie a tatălui meu și restul. Nu am secrete. Sunt uluit de faptul că, după 32 de ani, apare chestia asta”.Femeia este scriitoare, însă identitatea ei nu a fost dezvăluită. „Am lucrat cu femei toată viața. Nu a fost nicio problemă”.El a menționat și faptul că, împotriva lui, nu există nicio dovadă: „Nu-mi pot imagina decât că asta a apărut acum pentru a răni pe cineva sau pentru ca cineva să beneficieze de vreun contract de la o editură, pentru a scrie ceva despre mine”.„Susțin mișcarea #Metoo cu toată inima. Am susținut mereu femeile. Acesta este un tip de pas care poate cauza mișcării”, a avertizat el. „Să fii acuzat, fără a avea șansa de a te apăra la tribunal, să nu ai informația în fața ta, să fi capabil să argumentezi sau să te aperi. Nu existănicio șansă să văd o dovadă din partea acuzatoarei. Mă îngrijorează”.Michael Douglas spune că are sprijinul familiei lui și al studiourilor cu care lucrează în prezent, însă a recunoscut că a fost „temător” în această privință.Michael Douglas, născut pe 25 decembrie 1944, este fiul celebrului actor Kirk Douglas și s-a remarcat mai întâi în televiziune, grație rolului pe care l-a interpretat în serialul polițist „Străzile din San Francisco”. A câștigat un premiu Oscar în 1976, în calitate de producător al filmului „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, și un alt premiu Oscar, în 1988, pentru rolul principal pe care l-a interpretat în filmul „Wall Street”. A jucat în peste 55 de filme, lungmetraje artistice și de televiziune, între care „Atracție fatală” (1987), de Adrian Lyne, „Wall Street” (1987), de Oliver Stone, „Instinct primar” (1992), de Paul Verhoeven, „Wonder boys” (2000), de Curtis Hanson, și „It runs in the family” (2003), de Fred Schepisi, unde joacă alături de tatăl și mama lui și de unul dintre fii, Cameron. Este căsătorit cu actrița Catherine Zeta-Jones, cu care are doi copii, iar din prima căsnicie, cu Diandra Douglas, mai are un copil.