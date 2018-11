Metoda şocantă aleasă de un club pentru a amâna un meci. A anunţat că unul dintre fotbaliştii săi a murit

Metoda șocantă aleasă de un club pentru a amâna un meci. A anunțat că unul dintre fotbaliștii săi a murit

Un club de fotbal din Dublin și-a cerut scuze public după ce a informat că unul dintre jucătorii săi a încetat din viață.Ballybrack FC a anunțat că unul dintre jucătorii săi Fernando Nuno La-Fuente a murit într-un accident de motocicletă. Meciul cu Arklow Town a fost astfel amânat și la celelalte partide ale etapei s-a ținut câte un moment de reculegere.Informația a apărut inclusiv în presă, în ziarul The Herald, dar președintele ligii, David Moran, a devenit suspicios: "Nu am putut obține alte informații. Am sunat la club, la spitale, peste tot. Nimeni nu știa nimic despre acest jucător. Unii dintre colegii lui au spus că a plecat în Spania acum o lună, dar atât".Ulterior s-a descoperit că La-Fuente se afla în țara natală, iar Liga a dat un comunicat oficial în care scria că "anunțul morții jucătorului de la Ballybrack n-are nici o bază reală". Moran a confirmat că va lua măsuri disciplinare împotriva clubului, care ar fi fabricat zvonurile special ca să amâne meciul cu Arklow Town: "N-am mai văzut așa ceva. Nu știu ce măsuri se impun și ce reguli au fost încălcate, va trebui să studiem bine regulamentul, nu cred că există un precedent".Ballybrack FC a remis un comunicat la rândul său: "Persoana responsabilă de popularizarea aceastei informații a fost concediată. Ne cerem scuze pentru această eroare incredibilă, nu ne stă în caracter să facem așa ceva".