Merkel, Macron şi Juncker avertizează că Europa nu mai poate conta pe SUA

Merkel, Macron și Juncker avertizează că Europa nu mai poate conta pe SUA

Joi, 10 Mai 2018

Declarații îngrijorătoare despre cooperarea transatlantică au fost făcute în ultimele zile după decizia președintelui SUA Donald Trump de a se retrage din acordul nuclear iranian. Cancelarul Germaniei, președintele Franței și șeful Comisiei Europene au spus că Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a o proteja.Cancelarul german Angela Merkel a apreciat joi că Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a o „proteja“ în toate circumstanțele și, în consecință, trebuie „să-și ia destinul în mâinile proprii“, relatează adevarul.ro.„Timpul în care se putea conta pur și simplu pe SUA pentru a ne proteja s-a încheiat“, a declarat Angela Merkel în cadrul unei ceremonii în prezența președintelui francez Emmanuel Macron. „Europa trebuie să-și ia destinul în propriile mâini, este provocarea noastră pentru viitor“, a adăugat ea în cadrul unei ceremonii la Aachen (Renania de Nord-Westfalia, la granița cu Belgia și Olanda), cu ocazia acordării unui premiu președintelui francez Emmanuel Macron. Șefului statului francez i-a fost acordat premiul Carol cel Mare (Karlspreis) al orașului Aachen pentru „viziunea sa asupra unei noi Europe și pentru relansarea proiectului european“.După tirurile iraniene asupra părții Platoului Golan ocupată de Israel, la care a urmat imediat o reacție israeliană, cancelarul german a apreciat că este de acum o chestiune de „război și pace“ în Orientul Mijlociu. „Escaladarea din ultimele ore ne arată că, fără îndoială, este o problemă de război și de pace“ în Orientul Mijlociu, a afirmat ea.Situația este „extrem de complicată“, a adăugat cancelarul german, care a chemat toate părțile la „reținere“. Într-un comunicat comun, cancelarul Angela Merkel și președintele Emmanuel Macron au lansat un apel la „ponderare“ și „detensionare în regiune“. La rândul său, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, renunță la o scenă internațională multilaterală și la cooperarea amicală “cu o ferocitate care nu poate decât să ne surprindă”.Acesta a declarat, în parlamentul regional flamand, a declarat că Washingtonul „nu mai vrea să coopereze cu alte părți ale lumii”, potrivit agenției The Associated Press.„La acest stadiu, trebuie să înlocuim Statele Unite care, ca actor internațional, și-au pierdut din vigoare și, din această cauză, pe termen lung, din influență”, a spus el. Și șeful statului francez Emmanuel Macron l-a atacat implicit pe Donald Trump, fără a-i pomeni numele, însă, că încearcă să "decidă" conduita europenilor."Dacă acceptăm ca alte mari puteri, inclusiv aliați, inclusiv prieteni în orele cele mai grele ale istoriei noastre, să se pună în situația de a decide pentru diplomația noastră, securitatea noastră, uneori făcându-ne să ne asumăm cele mai rele riscuri, atunci nu mai suntem suverani", a spus Macron, după ce a primit premiul european Charlemagne. "Am ales să construim pacea și stabilitatea în Orientul Apropiat și Mijlociu (...) Alte puteri, la fel de suverane ca noi, au decis să nu își respecte propriul cuvânt. Ar trebui să renunțăm pentru asta la propriile noastre alegeri?", s-a întrebat el.Cuvinte care îl vizează direct pe președintele american, cu care Emmanuel Macron a afișat o mare înțelegere la nivel personal în timpul recentei vizite la Washington.Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, spre nemulțumirea partenerilor săi europeni, în special Franța și Germania.