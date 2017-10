Medicul lui Michael Jackson va pleda nevinovat

1

ATENTIE MARE VA ROG ca ma taie toate transpiratiile

3 date confirma CEVA SIGUR. 28.08.2010 29.08.1958 25.06.2009 Michael Jackson NU ESTE MORT. INCA O SANSA LA VIATA. ONE MORE CHANCE. GOOD WORK BOYS. Sunteti genii mai doctorilor de la Constanta. M-ati depasit intelectual. Ma zgarii pe ochi ca pisica HUBA-BUBA. Totul este ca o buba purulenta (THE THIRD WORLD WAR IS APPROACHING). We have to fight and we will win. We are all ROMANIANS. Vom fi mai ceva decat CUZA. I will promise you. Let's forget about the PAIN, just for the time being. We have more important things to complete. Why am I trembling ...