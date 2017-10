Discriminare

Medicii refuză să consulte persoanele cu HIV/SIDA

„Dacă te-ai uita acum la mine nu ai ști că am HIV... poate am trecut unul pe lângă celălalt de multe ori, te-ai ținut de aceeași bară de autobuz cu mine, ai băut apă după mine, sau poate la restaurant ai folosit aceleași tacâmuri ca și mine... și restul de la magazin poate tot din mâna mea l-ai primit... nu poți ști... dar nimic din toate acestea nu a făcut să iei HIV de la mine... Și atunci? De ce mă urăști?” Sunt gândurile unui seropozitiv, puse pe un forum de pe Internet, drept răspuns la o atitudine discriminatorie. Și poate gândurile tuturor persoanelor care poartă povara nemilosului virus și trebuie să înfrunte reticența celor din jur. Și nu sunt puține. Numai în județul Constanța trăiesc în jur de 1.100 de persoane infectate cu HIV. Sunt victimele sistemului sanitar. Drama lor a început înainte de Revoluție, în anii ‘87 – ‘88, când au fost infectați cu HIV prin trans-fuzii sanguine. De atunci, poartă povara nemilosului virus. Au trecut de vârsta majoratului și încearcă să ducă o viață normală, să-și găsească un loc de muncă, să-și întemeieze familii. Au și ei nevoie de servicii medicale, ca noi toți. Totuși, societatea îi discriminează, iar cei mai mulți îi privesc drept „pericole sociale”. Preferă să nu spună diagnosticul Un proiect derulat de Fundația „Alături de Voi”, cu finanțare de la Uniunea Europeană, prin care 15 persoane seropozitive din județul Constanța au beneficiat de consultanță și asistență juridică, a scos la iveală faptul că, în cele mai multe cazuri, persoanelor seropozitive li se refuză dreptul la asistență medicală sau la un loc de muncă. Deși, legal, au aceleași drepturi cu persoanele sănătoase. „Potrivit legii, pacientul are obligația să-și spună diagnosticul de infecție cu HIV atunci când merge la medic. Totuși, atunci când ajunge la cabinet și spune acest lucru, medicul invocă diverse motive și refuză să-i acorde consultația. Asta, în cazul în care nu-i vorbește urât”, a explicat Mirela Ivan, directorul fundației „Alături de Voi”, filiala Constanța. Tocmai de aceea, atunci când merg la medic, pacienții infectați preferă să nu-și spună diagnosticul tocmai pentru a nu fi refuzați. Proiectul fundației „Alături de Voi” s-a derulat și în județele Iași, Mureș, și Vaslui. Peste tot, aceleași concluzii: drepturile persoanelor infectate cu HIV sunt încălcate. Agenții economici solicită la angajare efectuarea testului HIV Dacă vor să se angajeze, întâmpină mari probleme. Din ce în ce mai mulți agenți economici cer ca, înainte de angajare, solicitantul să facă un set de analize care include și testul HIV, deși, din punct de vedere legal, această investigație nu este obligatorie la angajare. Ceea ce înseamnă că persoanele cu HIV sunt, din start, eliminate. „Am întâmpinat mari greutăți în a convinge factorii implicați că persoanele seropozitive au aceleași drepturi ca și noi”, a precizat Mirela Ivan. Efectele discriminării au fost resimțite de aceste persoane încă din copilărie, când, din cauza diagnosticului, unii au fost nevoiți să renunțe la școală deoarece colectivul nu-i accepta. Alții chiar s-au mutat din colectivitățile în care au crescut, tot pentru a nu fi priviți „altfel” de cei din jur. La Constanța, persoanele infectate cu HIV pot beneficia de asistență medicală într-un centru special. Centrul de copii româno -american, din Constanța, a devenit, din toamna anului trecut, Centru de Excelență pentru tratarea persoanelor cu HIV-SIDA. Pacienții beneficiază de servicii stomatologice, ginecologice și de planificare familială. De ase-menea, în cadrul centrului funcționează cabinete de de pneumoftiziologie, consiliere psihologică și asistență socială.