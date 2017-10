Medicii de familie constănţeni ar putea cere câte zece lei de la fiecare pacient

Medicii de familie constănțeni ar putea cere câte zece lei de la fiecare pacient

Pe plan european, medicina de familie beneficiază de 12-15% din bugetele Sănătății. În România, dacă în anul 2008, fondurile repartizate medicinei de familie au reprezentat 9% din cota Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale, proiectul de buget pentru 2009 prevede doar 5,4% pentru această rețea. Zeci de medici de familie din diverse județe ale țării au anunțat că vor intra în concediu de odihnă pe timp de trei zile, în semn de protest față de decizia ministrului Sănătății de micșorare a bugetului alocat cabinetelor de medicină primară. Ei atrag, pe această cale, încă o dată atenția autorităților că o reducere atât de substanțială a bugetului pentru cabinetele pe care le patronează ar însemna colapsul bazei piramidei sistemului de sănătate. Mai mult, prevederile pentru 2010 - 2011 nu dau șanse nici măcar norocoșilor care vor supraviețui în 2009, pentru că reducerea bugetului „este cea mai drastică măsură, neegalată de nici un alt sector de sănătate sau de un alt capitol prevăzut în buget” - se menționează, printre altele, în memoriul pe care Societatea Națională de Medicină a Familiei și Patronatul Național al Medicilor de Familie l-au adresat Parlamentului, în ideea renunțării la această măsură. CJAS nu comentează deciziile ministerului Având în vedere că pacienții aflați pe listele medicilor de familie sunt persoane care plătesc asigurări de sănătate, am dorit să aflăm punctul de vedere al conducerii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța în legătură cu această măsură. Purtătorul de cuvânt, Lămâița Antochi, a precizat că, la nivelul acestei instituții, nu se comentea-ză în nici un fel deciziile ministrului. „Nu am primit nici un fel de reacție de la medicii de familie din județul nostru, nici în scris, nici verbal. Atâta vreme cât nu ni s-a transmis nimic oficial, nu putem să discutăm doar pe proiecte”. „Sunt medici de familie transformați în dispeceri!” Teoretic, medicina de familie este segmentul de bază și de prim impact pentru sănătatea întregii populații. Vaccinările, urmărirea riscului de boală sunt doar câteva din acțiunile preventive care aparțin tot medicului de familie. Cum își îndeplinesc obligațiile unii medici de familie este deja altă poveste, pe marginea căreia a curs multă cerneală în ziarul nostru și asupra căreia Tanța Culețu, director executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța a făcut următoarele precizări: „Deocamdată, în legătură cu mult discutata chestiune a reducerii bugetului pentru medicina de familie, nimic nu este bătut în cuie, atâta vreme cât nu s-a aprobat încă bugetul. Dar am urmărit și eu dezbaterile la diverse televiziuni și mi-a plăcut fraza cuiva, pe care o voi reproduce ad-literam: «Medicina de familie este foarte importantă, dar haideți să ne gândim dacă toți medicii de familie își fac treaba cum trebuie!». Având în vedere că ani în șir am bătut județul, vă pot spune că am întâlnit situații în care medici de familie nu dădeau cu săptămânile pe la cabinet. Și mă întreb, dacă ești singurul medic din comună și ai 3.000 de pacienți, poți să nu le faci nimic tot anul și să ridici de la CJAS sume foarte mari de bani, sume pe care doar unii le merită?”. Fără intenția de a pune, cumva, anatema asupra tuturor medicilor de familie, din mediul rural sau din cel urban, reprezentanta ASP Constanța știe că mulți dintre ei își fac datoria la standardele impuse de contractul-cadru, se deplasează, atunci când sunt chemați, la domiciliul pacienților nedeplasabili, dar sunt și medici de familie transformați în „dispeceri, care pur și simplu ies în ușa cabinetului și își întreabă pacienții ce îi doare”, trimițându-i din start la internist, cardiolog etc., în funcție de simptomele pe care bolnavii le acuză. Introducerea criteriilor de performanță Pe de altă parte, admite că la nivelul cabinetelor medicilor de familie sunt tot felul de cheltuieli, însă, în situația în care contractul-cadru va fi modificat, Tanța Culețu subscrie cu entuziasm la introducerea criteriilor de performanță. „Așa cum avem evaluarea managerilor de spital, așa va trebui să se facă și evaluarea medicilor de familie, în funcție de atingerea criteriilor de performanță prevăzute în contract”. Și pacienții au partea lor de vină Pe de altă parte, Tanța Culețu a ținut să remarce faptul că există și pacienți care le fac greutăți medicilor de familie, referindu-se, de exemplu, la programul național de evaluare a sănătății publice derulat prin medicina primară: „Pacienții și-au primit taloanele, și-au făcut analizele, dar nu s-au mai întors cu rezultatele la medicii de familie. Este adevărat că mai trebuie lucrat la mentalitate, atât a pacienților, cât și a medicilor care nu-și fac bine treaba, în schimb, primesc bani frumoși! – a concluzionat directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, care ne-a mai spus că, până în prezent, la nivelul acestei instituții nu s-a înregistrat nici un fel de reacție din partea medicilor de familie. „Refuz să cred că se vor închide cabinetele!” „Vom vedea cât de mult vor fi afectați medicii de familie din județul nostru de această măsură, însă eu refuz să cred că își vor închide cabinetele. Și amenințarea cu emigrarea nu aș crede-o, pentru că cine a avut acest gând a făcut-o deja până acum” - a concluzionat directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Colegiul Medicilor Constanța propune introducerea co-platei În vederea asigurării unui raport corect între calitatea serviciilor medicale și plata acestora, Colegiul Medicilor Constanța face demersuri pentru introducerea sistemului de co-plată și la nivelul medicinii de familie în cadrul Contractului-cadru pe anul 2009, ce urmează a intra în vigoare de la 1 aprilie a.c. Ministrul Sănătății este optimist „În primul trimestru, valoarea punctului nu se modifică, bugetul se va reduce cu 11%, sumă care se va compensa din cele două programe de prevenție care se adresează exclusiv medicilor de familie. În 2009, sănătatea pacienților este foarte importantă și înțeleg această formă de protest, dar nu-i văd rostul!” – a declarat ministrul Sănătății, care a mai precizat că va avea o întâlnire cu directorii financiari din minister și cu cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a discuta bugetul alocat pe termen lung. Chiar dacă nu au anunțat proteste, medicii de familie constănțeni caută soluții pentru ieșirea din impas. „Va trebui ca bolnavii să ne plătească fiecare consultație!” O parte dintre medicii de familie constănțeni ia în discuție un sistem coplată la consultație. „Nu facem proteste ca în alte părți, dar am discutat cu mai mulți colegi de breaslă să punem coplată pentru fiecare consultație, indiferent de pacient, în sumă de 10 lei”, a declarat Aurelia Nicolae, medic primar medicină generală - medicină de familie. Dr. Aurelia Nicolae are peste 30 de consultații pe zi și susține că diminuarea bugetului medicilor de familie îi va afecta foarte mult, dar asta nu înseamnă că pacientul va avea de suferit. „Trebuie să plătesc rata la cabinet, salariul asistentului, utilitățile, toate peste 4.500 lei lunar. Cei 10 lei nu ar însemna prea mult. Dacă Guvernul ne dă mai puțini bani, trebuie să facem cumva să ne acoperim cheltuielile”, ne-a spus dr. Aurelia Nicolae, care a ținut să precizeze că medicii de familie sunt pedepsiți pentru toate neregulile din domeniul sanitar. „Pacienții nu vor fi afectați de reducerea bugetului” Dr. Elena Epure, medic primar medicină generală - medicină de familie, care funcționează în cadrul Policlinicii II, asigură pacienții că diminuarea bugetului medicului de familie nu-i va afecta pe pacienți. „Indiferent cu cât voi fi plătită, voi veni și-mi voi consulta pacienții ca și până acum. Munca mea va fi aceeași. Nu pot să-mi îngrijesc mai puțin pacienții, nu facem comerț cu sănătatea omului. Cei 40% nu se vor reflecta în calitatea actului medical”, a declarat medicul de familie. Elena Epure ne-a spus că ar fi fost mai bine dacă ar fi primit un salariu fix: „Bani primim, dar din ei trebuie să plătim asistentul, concesiunea, utilitățile, impozitul anual pe venit, aparatul de urgență, iar la sfârșit este posibil să am venitul la fel ca asistenta mea. Pacienții nu vor fi afectați de diminuarea veniturilor medicilor de familie”. Bolnavii sunt dezorientați Oamenii care vin la medicul de familie în Policlinica II se tem ca nu cumva medicii să facă proteste și să nu mai aibă unde să se trateze. „Am aproape 80 de ani și vin în fiecare lună la doamna doctor. Ea mă consultă și îmi alină durerile. Dacă ar face proteste, nu am mai avea unde să venim. Asta ne-ar mai trebui, să nu mai avem unde să venim!”, se plânge pensionara, care are un venit lunar de 270 lei. Nu și-ar permite să plătească 10 lei pe lună pentru o consultație, dar nici la urgență nu s-ar duce. Un alt pacient care își aștepta rândul la medic s-a revoltat când a aflat că ar putea să ajungă iar la urgență în cazul în care medicii de familie și-ar lua concediu. „Ultima dată am stat 11 ore la urgență. O să ajungem să ne consultăm singuri. Dacă nu mai avem cum să venim la medic o să ne ia mâinile și picioarele”, s-a plâns bolnavul.