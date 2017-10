Medicamentele combinate... după ureche pot duce la deces

Potrivit ultimelor studii, peste 40 la sută dintre români recurg la automedicație, fără un consult medical prealabil. Îngrijorător este faptul că jumătate dintre aceștia și le administrează greșit. Asaltați pe toate posturile de televiziune, în mod special în perioada sărbătorilor de Paști, de tot felul de reclame publicitare la medicamente, Felicia și Daniel Turhan, din Constanța, au simțit nevoia să atragă atenția celor care lucrează în sistemul de sănătate să facă mai mult pentru stoparea automedicației, o meteahnă foarte veche la români. Un semnal de alarmă a fost tras chiar de Organizația Mondială a Sănătății, care a constatat că, în majoritatea cazurilor, me-dicamentele cumpărate prin internet sau din alte locuri decât farmacii sunt contrafăcute, iar conținutul este dăunător. Totodată, mai există și riscul legat de contraindicații sau asocierea greșită cu alte medicamente. Iată numai câteva motive pentru care nu ar trebui să ne tratăm… după ureche. Automedicația dăunează grav sănătății „În dimineața de Paști m-am sculat cu o durere cumplită în capul pieptului. Mâncasem prea mult după ce am venit cu soțul de la Înviere și nu mai suportam durerile. Am sunat o bună vecină, care a venit imediat cu câteva pastile… foarte bune și din astea noi, la care se face reclamă, pe care i le dăduse și ei soră-sa. Nu știa nici ea cum se numeau pastilele alea, că erau puse într-o punguliță mică de hârtie, dar mi-au trecut în foarte scurt timp durerile. După masa de prânz, ca să-mi treacă din supărare că nu m-au vizitat copiii, am luat un distonocalm, iar la culcare am mai luat încă unul. Pe la trei dimineața eram la Urgențe. Nici măcar n-am știut să-i spun doctorului ce medicamente am combinat cu distonocalmul, pentru a ști ce s-a întâmplat. Mi-a spus atunci, la modul cel mai serios, să nu mai iau niciodată medicamente de capul meu și, mai ales, să nu le combin fără știrea medicului de familie. Puteam să fac un efort și să-l întreb la telefon ce medicamente să iau, că doctorul meu de familie e tare cumsecade, dar n-am făcut-o și am tras pentru neglijența asta. Cred că reclamele televizate la medicamente ar trebui să fie interzise, că doar nu sunt alimente. Nu de alta, dar eu chiar n-am știut că dacă iei mai multe medicamente de capul tău poți să dai de dracu”. Pericolele autotratării Experiența farmaciștilor practicieni a demonstrat că, uneori, reclamele la medicamente creează adevărate confuzii. Potrivit farmacistei Aura Nedelea, nu puțini sunt cei care cumpără medicamente numai pentru că au văzut o reclamă la televizor, neținând cont că asocierea cu alte produse farmaceutice poate avea efecte nebănuit de grave, ducând chiar la deces. Așadar, automedicația, fără a consulta în prealabil medicul sau farmacistul, poate fi dăunătoare, ducând la mascarea diagnosticului, uneori având efecte toxice hepatice, cardiace și renale -atrage atenția specialista. Riscul medicamentelor contrafăcute Un alt pericol pentru cei care apelează la produse farmaceutice fără un consult prealabil este și achiziționarea medicamentelor din surse neautorizate. Acțiunea are la bază vizionarea reclamelor accesate pe internet. „Totodată, mai există și riscul legat de contraindicații sau asocierea greșită cu alte medicamente. Iată numai câteva motive pentru a nu recurge, sub nicio formă, la automedicație. Aproape toate medicamentele au un prospect și, dacă îl veți citi, veți vedea că nu lipsește recomandarea de a consuma acel medicament la sfatul medicului. Nici chiar vitaminele și suplimenții nutritivi nu trebuie luate la libera apreciere” – ne-a spus dr. Roxana Mihalea. Din păcate, ignorând faptul că majoritatea medicamentelor sunt produși chimici de sinteză, mulți oameni le administrează după cum cred de cuviință, fără a lua în calcul și riscurile.