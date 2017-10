Medic român beatificat de Vatican pentru vindecări miraculoase

1

Sfint Ceangau?

Am norocul sa cunosc vre-o cativa din familia doctorului – preot. Unii spun ca daca ar traii, sigur nu s-ar bucura de “ajutorul” dat de biserica catolica in al beatifica. Se spune ca dupa ce a vizitat Papa de la Roma, au inceput sa-l persecuteze. Cu toate ca nu a fost singurul care a fost in acest pelerinaj, totusi interesant a fost ca el a fost singurul urmarit si atacat in fel si chip de secu. Ceilalti pelerini, printr-e care si episcopul, au fost lasati in pace. Aici sunt totusi enigme de elucidat. Dupa unii din familia doctorului, se spune ca ar fi spus ceva papei despre originile sale, adica ca este ungur, asa numit ceangau, iar sefii lui l-ar fi dat in gat la securitate. Nu stiu daca este doar o presupunere, dar dupa cum stim, secu era contra maghiarimii si conlucra cu sefii bis.cat.