MCTI doreşte îmbunătăţirea site-urilor administraţiei publice

MCTI dorește îmbunătățirea site-urilor administrației publice

Ministerul Comunicațiilor și Teh-nologiei Informației (MCTI) propune îmbunătățirea site-urilor web ale administrației publice în ceea ce privește formatul, conținutul, dezvoltarea și uniformizarea accesului la paginile web, în conformitate cu reglementările UE, se arată într-un comunicat de presă al MCTI. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației a lansat, vineri, spre consultare publică, „Ghidul privind realizarea paginilor web pentru autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale din România”. De asemenea, ghidul tratează și accesibilitatea site-urilor web pentru persoanele cu dizabilități (deficiențe de vedere, auz, motorii, de învățare, cognitive și neurologice etc.), introducând cerințe acceptate la nivel mondial, precum un timp de răspuns suficient pentru opțiunile puse la dispoziție, fișiere video sau audio însoțite de text, eliminarea comenzilor vocale pe website etc. Adoptarea soluțiilor propuse de MCTI are drept scop creșterea eficienței în administrația publică prin îmbunătățirea interacțiunii cu cetățenii și mediul de afaceri, în cadrul serviciilor de eGovernment.