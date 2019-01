McDonald’s a pierdut dreptul asupra mărcii „Big Mac” în UE







Decizia instanței revocă înregistrarea mărcii de către McDonald’s, afirmând că cel mai mare lanț de fast-food-uri din lume nu a dovedit utilizarea reală a acesteia pe parcursul unei perioade de cinci ani, înainte de începerea procesului, în 2017.







Biroul pentru Proprietate Intelectuală al UE (EUIPO) nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii, ca și reprezentanții McDonald’s.



Decizia EUIPO permite altor companii, inclusiv McDonald’s, să folosească numele „Big Mac” în UE.



Supermac’s a anunțat că va putea acum să se extindă în Marea Britanie și în Europa. Compania a arătat că nu a avut niciodată un produs cu numele „Big Mac”, dar că McDonald’s s-a folosit de asemănarea numelor pentru a bloca dezvoltarea lanțului irlandez de restaurante.



„Supermac’s este încântată de victoria sa referitoare la marcă și de revocarea mărcii Big Mac, care există din 1996. Este o mare victorie pentru afaceri în general și oprește marile companii să abuzeze prin intermediul mărcii, prin nepermiterea acestora să acumuleze mărci fără să le folosească”, a declarat fondatorul Supermac’s, Pat McDonagh.



McDonald’s a avut mai multe procese referitoare la mărci. Acesta este primul pierdut în UE



McDonald’s, care își vinde burgerii „Big Mac” la nivel internațional, a prezentat ca dovezi imagini de pe site-urile sale europene, precum și postere, ambalaje și declarații din partea reprezentanților companiei, pentru a dovedi vânzările de „Big Mac” în Europa.



EUIPO a afirmat în schimb că declarațiile McDonald’s trebuie susținute de alte tipuri de dovezi și că site-urile și alte materiale promoționale nu oferă dovezile respective.



Din imaginile de pe site „nu se poate dovedi dacă și cum are lor o achiziție sau cum poate fi plasată o comandă. Chiar dacă site-urile oferă această opțiune, nu există vreo dovadă că a fost plasată o comandă”, potrivit EUIPO.



McDonald’s a avut multe procese referitoare la mărci și de obicei nu a pierdut, a spus Willajeanne McLean, profesor de drept la Universitatea din Connecticut.



În 1993, McDonald’s a câștigat o decizie judecătorească care a împiedicat un stomatolog din New York să își ofere serviciile sub numele „McDental.”



În 2016, McDonald’s a oprit o companie din Singapore să înregistreze „MACCOFFEE” ca marcă europeană.



Sursa: News.ro